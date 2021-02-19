«الطيران المدني»: الحجر المؤسسي للقادمين إلى البلاد

وطن النهار

أصدرت الادارة العامة للطيران المدني قراراً يقضي بالزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الالزامي، اعتبارا من 21 فبراير الحالي في أحد الفنادق المحلية لمدة (14) يوماً على نفقتهم الخاصة.

كما أكدت الادارة في تعميمها الصادر لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، بشأن عدم السماح بصعود الطائرة للركاب القادمين الى الكويت، الا بعد التسجيل بمنصة «كويت مسافر».

وأشارت الادارة، الى أن الركاب القادمين يتحملون كلفة اجراء فحصين لـ«PCR» على أن يتم تحصيل الكلفة من خلال منصة «كويت مسافر» او شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.

كما لفتت الادارة الى الزام جميع الركاب القادمين من الدول غير المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الالزامي في أحد الفنادق المحلية لمدة (7) أيام على نفقتهم الخاصة على أن يستكمل مدة الحجر (7) أيام أخرى في الحجر المنزلي.

