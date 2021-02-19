البدر: وصول الدفعة الخامسة من لقاح «فايزر - بيونتيك» بعد غدٍ

وطن النهار

بحث وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح مع سفير جمهورية الهند لدى البلاد سيبي جورج التدابير والاجراءات المتخذة في الكويت للتصدي واحتواء جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) وذلك خلال استقباله له أمس الخميس.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان السفير الهندي تطرق خلال اللقاء الى أحدث المستجدات بشأن انتاج واستخدام الطعم الواقي من (كورونا) في الهند.

وتقدم الشيخ باسل بالشكر لسفير الهند معربا عن تقديره لما يقوم به من جهود واضحة لتسهيل وتسريع وصول اللقاح الى الكويت.

إلى ذلك أعلن الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر أن الدفعة الخامسة من لقاح (فايزر- بيونتيك) المضاد لفيروaaaaس «كورونا» ستصل الى البلاد بعد غدٍ الأحد.

وأكد الدكتور البدر لـ (كونا) أمس الخميس أن الوزارة تقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه فضلا عن استمرارها في متابعة المعلومات والبيانات بشأن سلامة وفعالية وجودة اللقاحات محليا وعالميا واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار الى حرص الكويت على مواجهة جائحة كورونا لافتا الى أن التطعيم هو السبيل الوحيد مع الالتزام بالاشتراطات الصحية لتخفيف مشكلة هذا الوباء الذي تعاني منه جميع دول العالم.

وكانت الكويت قد بدأت حملة التطعيم في 27 ديسمبر 2020 وبلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح حتى يوم الاثنين الماضي 454522 شخصا في حين وصل اجمالي عدد متلقي الطعوم نحو 137 ألف شخص منهم نحو 119 ألف مواطن اضافة الى بلوغ متوسط تلقي الطعوم يوميا 16 ألف شخص.

