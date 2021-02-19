مستشفى الصباح يدشن خدمة التشخيص السريع عن بُعد

وطن النهار

أعلنت رئيسة وحدة الأنسجة بمستشفى الصباح د.مريم المرشد، عن تدشين خدمة التشخيص السريع عن بُعد للعينات النسيجية من قبل مختبر الأنسجة لمستشفى الصباح لخدمة مرضى الجراحات التخصصية في منطقة الصباح الطبية خلال 15 دقيقة، مشيرة الى أن هذه الخدمة هي الأولى من نوعها في الكويت.

وبينت بأن الخدمة تعتمد على التبليغ المسبق من قبل الجراحين لطبيب الانسجة بموعد العملية وحالة المريض وبياناته، وعلى ذلك يستعد فريق وحدة الانسجة لمستشفى الصباح يومها بارسال الفني المتخصص بالانسجه (مع طبيب انسجة اذا استلزم الامر) الى معمل التشخيص السريع الواقع في جناح عمليات مستشفى الصدري قبل الوقت المحدد بنصف ساعه تقريبا، حيث يقوم فريق المختبر باستقبال العينة من الجراح وفحصها وتقطيعها وصبغها ومسحها الكترونيا خلال 15 دقيقة.

واضافت: وبذلك يتمكن استشاري طبيب الانسجة من فحصها وهو متواجد في مبنى الصباح للجراحة، حيث تمكن هذه الالية من القدرة على فحص الشريحة الزجاجية وتحريكها كما لو انها متواجدة عنده فيتمكن من اصدار التشخيص وتبليغه هاتفيا للجراح.

