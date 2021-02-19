«الأبحاث» نظَّم ورشة تطوير الإنشاءات المستدامة المستقبلية

وطن النهار

نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية ورشة عمل افتراضية حول اعداد خريطة طريق لمشاريع البنية التحتية والانشاءات المستدامة المستقبلية في الكويت بحلقتها الثانية بمشاركة قياديي قطاع الانشاءات والبنية التحتية في البلاد.

وأكدت المدير العام للمعهد الدكتورة سميرة السيد عمر بحسب بيان صحافي لـ(الأبحاث) أمس الخميس أهمية تطوير البنية التحتية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

ولفتت عمر خلال الورشة أيضا الى أهمية توفير فرص العمل ورفع كفاءة الموارد البشرية وتشجيع ثقافة الابتكار باعتبار أن البنية التحتية هي الخطوة الأولى في مسيرة تطور المجتمعات وأحد أهم مجالات الاستثمار من خلال المشاريع.

من جانبه قال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة البناء التابع للمعهد الدكتور أسامة الصايغ ان هذه الورشة تضمنت برنامج عمل وخريطة طريق لتنسيق الجهود المبذولة واستعراض أبرز الانجازات والتحديات والسبل الناجحة لوضع أفضل الحلول لتجاوز التحديات.

وأضاف الصايغ أن مجمل ذلك من شأنه خدمة مشاريع البنية التحتية التنموية المتطورة في الكويت وبما يتناسب مع رؤيتها (كويت جديدة 2035).

من ناحيتها عرضت مدير برنامج استدامة وموثوقية البنية التحتية في مركز أبحاث الطاقة والبناء بالمعهد الدكتورة شيخة السند ملخصا لمخرجات الورشة في حلقتها الأولى التي ركزت على تحديد التحديات في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

كما عرضت السند مسودة للاطار العام لخريطة طريق تنفيذية للمشاريع التنموية وهي بمنزلة ورقة بيضاء وتشمل سياسات واستراتيجيات على المستوى التشريعي والتمويلي والفني في تنسيق جهود ومهام المؤسسات ذات العلاقة في تنفيذ المشاريع.

