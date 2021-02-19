منع استيراد العمالة الأجنبية.. غير الضرورية

مال وأعمال

«أولوية مطلقة لتعيين الكويتيين في الجهات الحكومية»، هكذا أشار مصدر موثوق لـ «النهار» إلى أن الوزارات والهيئات المستقلة حريصة على رفع نسب التكويت لديها في ظل استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز تواجد العمالة الوطنية في العديد من الجهات. وأوضحت أن خطوات عملية وفعالة تم اتخاذها في هذا الخصوص، وفق المراسيم والتعميمات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية.

وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية خليفة حمادة أن التعيين في وزارة المالية والجهات التابعة لها تكون للكويتيين، موضحاً أنه لم يتم تعيين أحد من أبناء الكويتيات داخل وزارة المالية أو الجهات التابعة لها.

وأشار حمادة، في رده على سؤال برلماني، إلى أن بنك الكويت المركزي حريص على سد الشواغر الوظيفية من الكوادر الوطنية وأن نسب التكويت لديه بلغت 92.5% من إجمالي عدد العاملين في البنك.

وقال الوزير إن الأولوية في التعيينات تكون للكوادر الوطنية في سوق العمل المصرفي والمالي، مستدركاً أن الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أشاروا إلى أنه لم يتم تعيين أحد من أبناء الكويتيات منذ صدور المرسوم رقم 17 لسنة 2017، والذي يمنح الأفضلية في التعيين لأبناء الكويتية بشرط عدم وجود كويتيين مسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية في التخصصات المطلوبة.

فيما أوضح عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر أن هناك توصية للأمانة العامة للمجلس بمنع استيراد العمالة الأجنبية وترشيد استقدام الضروري منها، بحيث تمنع فيز العمل لأي مهنة الا بعد التأكد من انه لا يوجد كويتي يستطيع شغلها!

وفي سياق ذي صلة، تواصل الهيئة العامة للقوى العاملة تدريب وتنمية الكوادر الوطنية الباحثين عن عمل وذلك بغرض تأهيلهم للتوظيف في القطاع الخاص بمختلف التخصصات.

حيث يعاني القطاع الخاص من غياب كبير للعمالة الوطنية، مقابل ارتفاع كبير للعاملين في القطاع الخاص والذين يصل عددهم بحدود 1.6 مليون موظف مقابل 73 ألف مواطن وبنسبة لا تتعدى 4% من الإجمالي مقابل 96 في المئة لغير الكويتيين وهو الأمر الذي تستهدف الحكومة معالجته من خلال زيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة وتحديداً في الباب الأول من الرواتب والأجور.

