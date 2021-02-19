تغييرات إدارية واسعة في القطاع النفطي

مال وأعمال

تغييرات واسعة يشهدها القطاع النفطي أخيراً، اَخرها في نفط في الكويت، حيث أصدر الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت عماد سلطان، تعميماً بإجراء تغييرات تنظيمية في الشركة على أن يعمل بها بدءاً من 21 فبراير الحالي.

وشمل التعميم تعيين خالد محمد المهيني مديراً لمجموعة الخدمات المساندة في جنوب وشرق الكويت، على أن يكون مسؤولاً أمام نائب الرئيس التنفيذي في جنوب وشرق الكويت.

وعين سلطان، موسى محمد العبيدان مديراً لمجموعة المشاريع الكبرى وسيكون مسؤولاً أمام نائب الرئيس التنفيذي المشاريع الكبرى والخدمات الفنية. كما تم تعيين عبدالله خالد الزمامي وعبدالرحمن عبدالله الحجيلي مديرين لمجموعة المشاريع الكبرى II، على أن يكونا مسؤولين أمام نائب الرئيس التنفيذي المشاريع الكبرى والخدمات الفنية. كما تم تعيين هادي سعد العجمي مديراً لمجموعة الحفر التطويري 2، ليكون مسؤولاً أمام نائب الرئيس التنفيذي للحفر والمساندة الفنية.

وأصبح بندر غالب المطيري مديراً لمجموعة الحفر العميق، وسعود عبدالصمد الفودري مديراً لمجموعة هندسة الحفر، وعلي محمد الصالح مديراً لمجموعة المساندة الفنية، على أن يكونوا مسؤولين أمام نائب الرئيس التنفيذي للحفر والمساندة الفنية. وعين فيصل عبدالله ميرزا مديرا لمجموعة الإطفاء. وأصبحت منال حمود أبو شيبة رئيساً لفريق عمل ضبط المواد وستكون مسؤولة أمام مدير مجموعة المشتريات وإدارة المواد. وعين عبدالعزيز رضا حسين رئيساً لفريق عمل إدارة علاقة الموردين وسيكون مسؤولاً أمام مدير مجموعة المساندة التجارية.

واختير وليد خالد الربيعان مديراً لمجموعة التدريب والتطوير الوظيفي وسيكون مسؤولاً أمام نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية. وأصبح بشار ابراهيم الخشتي رئيساً لفريق عمل التوظيف، وأنفال عمر الشعلان رئيساً لفريق عمل إدارة المواهب، وفهد علي الكريدي رئيساً لفريق عمل التطوير الوظيفي والتخطيط على أن يكونوا مسؤولين أمام مدير مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي. وبات بدر سالم الهدية رئيساً لفريق عمل خدمات العاملين وتكويت العقود وسيكون مسؤولاً أمام مدير مجموعة العمالة الكويتية بالعقود.

