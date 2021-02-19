209 ملايين دينار خسائر البورصة مع جني الأرباح وعمليات التصحيح

مال وأعمال

تراجعت مؤشرات البورصة امس بشكل جماعي مع استمرار عمليات جني أرباح وتصحيح خفيف شملت الأسهم القيادية في السوق الأول الذي يستحوذ على نحو 80 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة.

ومن جانبهم يرى محللون أن عمليات جني الأرباح تركزت على الأسهم التي شهدت ارتفاعات واضحة في قيمتها السوقية خلال الفترة الماضية، وتمثل هذه العمليات فرصة لالتقاط الانفاس وتجميع وتكوين مراكز جديدة تمهيداً لانطلاقة مرتقبة للأسهم التشغيلية التي تضمن عوائد تشغيلية لمساهميها سواء على الأسعار السوقية أو على التوزيعات السنوية.

وزاد محللون أن الأداء المتباين لمؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي، جاء بسبب عدة عوامل رئيسة منها السلبي والإيجابي، كان في مقدمتها غموض الوضع الصحي للبلاد بعد تصريحات وزير الصحة بأن أزمة فيروس كورونا قد تستمر طويلاً، الأمر الذي زاد من مخاوف المستثمرين من الإجراءات المرتقبة من الحكومة لمواجهة تداعيات الفيروس خلال الفترة المقبلة.

واكد محللون أنه من الجانب الآخر فهناك عدة عوامل تساعد على طمأنة المستثمرين أهمها ارتفاع أسعار النفط اخيرا إلى مستويات جيدة على ضوء آمال التعافي الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن يقلص ذلك من عجز الميزانية. وتراجعت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 209 ملايين دينار بنسبة 0.6 في المئة من 33.325 مليار دينار في جلسة الأربعاء، إلى 33.116 مليار دينار في جلسة أمس، وهبطت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 177 مليون دينار من 25.27 مليار دينار إلى 25.093 مليار دينار، كما تراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.4 وبقيمة 33 مليون دينار من 8.055 مليارات دينار إلى 8.022 مليارات دينار. وهبط السوق الأول بمعدل 0.7 في المئة وبنحو 43 نقطة من 6256.5 نقطة إلى 6213 نقطة، كما تراجع المؤشر العام أيضاً بنسبة 0.6 في المئة، وبنحو 35.8 نقطة من 5727.21 نقطة إلى 5691.34 نقطة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 19 نقطة من 4681.8 نقطة إلى 4662.8 نقطة، وسجل مؤشر «الرئيسي 50» تراجعاً بنسبة 0.22 في المئة وبنحو 10.8 نقاط من 4856.15 نقطة إلى 4845.35 نقطة. وشهدت سيولة الجلسة نمواً واضحاً بنسبة بلغت 7.8 في المئة لتصل إلى 41.87 مليون دينار مقابل 38.84 مليون دينار في جلسة الأربعاء، كما انخفضت أحجام التداول بواقع 17.2 في المئة لتصل إلى 248.4 مليون سهم مقابل 300.27 مليون سهم، وزادت الصفقات بنسبة 0.7 في المئة إلى 10.8 آلاف صفقة.

