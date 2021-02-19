11 مليار دولار سُرقت من الحكومة الأميركية

مال وأعمال

حينما داهمت قوات الشرطة الأميركية في أواخر ديسمبر الماضي متجرا تجاريا صغيرا في ولاية كاليفورنيا، كان ثمة طابور من عشرات الأشخاص ومجموعة أخرى من الرجال أمامهم أكوام من الدولارات المكدسة داخل الكثير من الحقائب المنتشرة دخل المكان.

كان الطابور الطويل لأشخاص غير مؤهلين للحصول على الإعانات العاجلة التي أقرتها الحكومة الأميركية للمتضررين من جائحة «كوفيد- 19»، يسعون للحصول عليها بطريقة غير قانونية من خلال دفع 700 دولار لأحد مكاتب الخدمات الاجتماعية التي ستعمل من طرفها لتزوير الأوراق اللازمة للحصول على المنحة.

لم تكن المداهمة سوى طرف الخيط للكشف عن عمليات نصب واحتيال كلفت الحكومة الأميركية نحو 11 مليار دولار في ولاية كاليفورنيا وحدها من أموال دافعي الضرائب والتي وجهت للمتضررين من الجائحة، بحسب ما ذكرته السلطات في الولاية ونقلته شبكة CNBC الأميركية.

وقال المدعي العام في مقاطعة أورانج «الأمر لا يتوقف على المقاطعة لدينا فقط ولا يتوقف حتى ولاية كاليفورنيا. هذا أمر كارثي لجميع دافعي أموال الضرائب في الولايات المتحدة».

ولطالما كانت برامج المساعدات الحكومية الأميركية أرضا خصبة للمحتالين، ولكن مستويات الاحتيال شهدت ارتفاعا مطردا في الآونة الأخيرة مع حزمة الدعم التي أقرت الحكومة توجيهها للمؤسسات والأشخاص الذين تضررت أعمالهم بفعل تبعات الجائحة.

وفي وقت مازالت تجرى فيه وزارة العمل الأميركية حصرا دقيقا للأموال التي جرى إنفاقها على نحو سيئ، إلا أن تقديرات أولية بناء على برامج سابقة تشير إلى أن نحو 63 مليار دولار على الأقل قد أسيئ استخدامها من إجمالي مخصصات بلغت نحو 630 مليار دولار.

ويقول محللون للشبكة الأميركية إن خسائر عمليات الاحتيال ربما تتخطى حاجز 100 مليار دولار في وقت تشير فيه التحقيقات الأولية إلى إن عمليات الاحتيال تمت على نطاق واسع عبر البلاد خلال الفترة الماضية.

ويقول مسؤولون في ولاية كاليفورنيا الأميركية إن تحقيقا فيدراليا داخل الولاية أظهر أن نحو 11 مليار جرى سرقتها من الأموال الفيدرالية مع توقعات أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 30 مليار دولار ما يوازي نحو 27% من إجمالي الأموال المخصصة للولاية.

وأظهرت نتائج تحقيق أولي آخر في نبراسكا أن نحو 66% من الأموال الفيدرالية المخصصة لمواجهة تبعات الجائحة تمت إساءة استخدامها.

