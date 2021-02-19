تريليون دولار خسائر الولايات المتحدة مع الانفصال عن الصين

مال وأعمال

قد يخسر الاقتصاد الأميركي ما قيمته أكثر من تريليون دولار من الإنتاج والقدرة التنافسية العالمية طويلة الأجل إذا سعى البيت الأبيض إلى انفصال حاد عن الصين، وفقاً لتقرير صدر عن غرفة التجارة الأميركية ومجموعة الروديوم.

في الوقت الذي يبدو فيه الرئيس الأميركي جو بايدن مستعداً للاحتفاظ بالموقف الصارم لسلفه ترامب بشأن الصين، وضع مؤلفو التقرير تقديرات للتكاليف الهائلة للسياسات الشاملة - بدلاً من السياسات المستهدفة - لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة من النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي المتزايد لبكين.

بحلول عام 2025، ستبلغ الخسائر 190 مليار دولار سنوياً في الناتج الأميركي من خلال توسيع التعريفات الجمركية بنسبة 25% لتشمل جميع التجارة مع الصين.

وفي العقد القادم، سيؤدي التنفيذ الكامل لمثل هذه التعريفات إلى انخفاض الناتج الأميركي بمقدار تريليون دولار عن النمو المحتمل، وفقاً لما ذكرته شبكة CNBC.

فضلاً عن خسارة ما يصل إلى 500 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمرة واحدة إذا باعت الولايات المتحدة نصف استثمارها المباشر في الصين، كما سيخسر المستثمرون الأميركيون 25 مليار دولار سنوياً من مكاسب رأس المال.

أضاف التقرير أن الخسائر قد تشمل 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار سنوياً في تجارة الخدمات المصدرة إذا انخفض الإنفاق على السياحة والتعليم الصيني إلى نصف ما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا.

