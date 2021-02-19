النفط تجاوز 65 دولاراً لأول مرة في 13 شهراً

مال وأعمال

وسعت أسعار النفط مكاسبها عند أعلى مستوى في 13 شهراً، إذ إن تقلبات الجو في تكساس والمناطق المجاورة أدت إلى وقف نحو خمس إنتاج المصافي الأميركية ما يعطل إنتاج الخام الأميركي لأيام أو ربما لأسابيع.

ولا يزال انقطاع الكهرباء في ولاية تكساس مستمراً لخامس يوم على التوالي بفعل الموجة القطبية، وأسهمت تداعيات التقلبات الجوية في رفع سعر خامي «برنت» و«نايمكس» بأكثر من 6% منذ الخميس الماضي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم أبريل بنحو 1.2% إلى 65.14 دولاراً للبرميل، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الخام حاجز 65 دولاراً منذ يناير العام الماضي.

كما صعدت عقود خام «نايمكس» الأميركي تسليم مارس 1% عند 61.73 دولاراً للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 5.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من فبراير.

ارتفعت أسعار النفط مجددا لتبلغ أعلى مستوياتها في 13 شهرا وظلت شركات إنتاج النفط وتكريره مغلقة في تكساس لليوم الخامس بعد برد قارس مستمر منذ أيام وأصدر حاكم الولاية أمرا بحظر صادرات الغاز الطبيعي في محاولة لتسريع وتيرة استئناف إمدادات الكهرباء.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 5.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 فبراير إلى نحو 468 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 2.4 مليون برميل. هذا وتلقى ارتفاع سعر النفط في الأشهر الأخيرة الدعم أيضا من شح الإمدادات العالمية، ما يرجع بدرجة كبيرة إلى تخفيضات الإنتاج التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء في مجموعة أوبك+ التي تضم روسيا.

