«بيتكوين» تحلق فوق 52 ألف دولار

مال وأعمال

ارتفعت البيتكوين فوق مستوى 52000 دولار للمرة الأولى في تاريخها، حيث ارتفعت العملة المشفرة إلى مستوى قياسي بلغ 52 ألفا و640 دولارا فيما يحفز ارتفاعها البالغ 85% منذ بداية الشهر الحالي بعض المحللين من التحذير بأن الصعود ربما لا يستمر.

هذا وتم اختراع البيتكوين في عام 2009، بعد وقت قصير من الأزمة المالية العالمية، مع تحول ضمن الاحتجاجات ضد النظام المصرفي إلى شيء من «الذهب الرقمي» الذي بدأ في جذب المستثمرين العاديين.

وفي وول ستريت، يبدو أن البنوك الاستثمارية الكبرى تتجه نحو عملة البيتكوين. حيث قال JPMorgan أخيراً إنه يبحث بجدية هذه الفئة من الأصول، كما أظهر Goldman Sachs أيضاً اهتماما بالعملات المشفرة. هذا واتخذت شركات مثل PayPal و Mastercard خطوات مهمة لدعم العملات المشفرة. وقالت Tesla الأسبوع الماضي إنها استثمرت 1.5 مليار دولار في Bitcoin وتخطط لقبول العملة الرقمية كدفعة لمنتجاتها. ومن ناحيته قال كبير مسؤولي استثمار الدخل الثابت في «بلاك روك» إن أكبر مدير للأصول في العالم قد بدأ في دخول عالم البيتكوين. وذكر «ريك ريد» في تصريحات لمحطة «سي إن بي سي»: «تبدو تقلبات البيتكوين غير عادية، لكن الناس يبحثون عن مستودعات للقيمة، عن أصول يمكن أن ترتفع في حال تسارع التضخم وتراكم الديون، لذلك بدأنا نهتم قليلا بالعملة المشفرة». وعن حجم التعرض للعملة المشفرة، يرى محلل «بلاك روك» أن الأمر يتوقف على باقي الحيازة في المحفظة الاستثمارية. وأوضح «ريد»: «لدينا سيولة نقدية عند مستويات قياسية وبالتالي فإن التنويع في أصول أخرى هو أمر منطقي، كما أن تحويل بعض السيولة التي نحتفظ بها إلى عملات مشفرة يبدو منطقيا بالنسبة لي».

