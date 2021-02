«تريند مايكرو»: منصة جديدة لتعزيز الأمن السيبراني

مال وأعمال

أعلنت تريند مايكرو إنكوربوريتد عن تدشين منصتها الجديدة Trend Micro Vision One والتي تعد إنجازاً وابتكاراً جديداً على صعيد قدرات الرؤية والاستجابة، حيث ستمكن هذه المنصة فرق العمليات الأمنية السيبرانية من التخلص من الحجم الكبير للتنبيهات الأمنية الصادرة من وحدة تحكم واحدة. وتم تصميم المنصة الجديدة كي توسع عمليات الكشف والاستجابة (XDR) بحيث توفر مستوى جديد ومتقدم من القدرات في هذا المجال، الشيء الذي سيزيد من إمكانيات الرؤية والاستجابة لدى الفرق الأمنية ويرفع من وتيرة سرعتها. وساعدت تريند مايكرو مئات المؤسسات على تحديد المخاطر السيبرانية وتقليلها وذلك عبر استخدام ميزات ربط التهديدات الأمنية في بيئة تكنولوجيا المعلومات بأكملها عبر حل XDR الأقوى في مجال الأمن السيبراني والذي تم إطلاقه في عام 2019. والآن مع حل Trend Micro Vision One تقوم الشركة بِحَلْ تحديات أمنية أكثر تعقيداً من خلال تحسين حل XDR بقدرات إضافية في إطار رؤية المخاطر، وعمليات تكامل جديدة مع أطراف ثالثة أو خارجية، وميزات استجابة متطورة ومبسطة للتهديدات عبر عدة طبقات من الحماية.

وأشار الدكتور نائب الرئيس والمدير العام لتريند مايكرو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معتز بن علي، إلى أهمية إطلاق هذه المنصة قائلاً :»شهد العام الماضي تعقيدات غير مسبوقة على الصعيد التكنولوجي خصوصاً في ظل التوجه نحو نموذج بيئة العمل الهجينة. وقد قامت تريند مايكرو سابقاً بتصميم حل XDR بهدف ربط كل جانب من جوانب البنية التحتية الأمنية ابتداء بالبريد الإلكتروني، مروراً بالنقاط الطرفية وصولاً إلى أعباء العمل السحابية والشبكات السحابية. والآن تأتي منصة Trend Micro Vision One لتسخر هذه الميزات وتضعها في عرض شامل لبيئة العمل بأكملها ما يسهم في تقليل العبء الذي يقع على كاهل الفرق الأمنية فيما يتعلق بتلقي كَمْ هائل من التنبيهات الأمنية، من خلال تزويدهم برؤية متكاملة تتيح لهم تعقب التهديدات والتصدي لها بصورة أكثر فعالية».

ومن خلال منصة Trend Micro Vision One ستتمكن المؤسسات من التركيز على رفع كفاءة عملها وذلك من خلال تبسيط تعقيدات الموارد الأمنية، حيث تتيح المنصة إمكانات تشخيص الحوادث الأمنية بصورة أسرع لتحديد أنماط التهديدات الخطيرة والهجمات المعقدة، الأمر الذي سيساعد المؤسسات على تقييم المخاطر الأمنية المحتملة بشكل استباقي.