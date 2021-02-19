شارع الزينة.. «كشخة» السيارات

مال وأعمال

شارع الزينة في الشويخ الصناعية يعد المقصد الرئيسي للمواطنين وخاصة الشباب لتزيين سياراتهم لتخطف الابصار من خلال الإكسسوارات والكماليات للسيارات،متعددة الاشكال والتي تتميز بالابهار وتتفق أذواقها مع ميول وأهواء الشباب التي من شأنها تحويل السيارات إلى الفئة الأولى لافتقادها تلك القطع.

وقال مديرو محال الزينة ان تداعيات كورونا اثرت بشكل كبير على الشارع فلم تعد هناك صراعات جديدة في 2021 والاكسسوارات وهو ما اثر بشكل كبير على حركة المبيعات بنسبة تصل الى 50% بالمقارنة بالفترة ما قبل الجائحة، لافتين الى أن غالبية المحال خفضت الاسعار وذلك لمواجهة قلة العمل، بالاضافة الى قيام الموردين بخفض الاسعار مقابل التسديد الكاش للبائع عكس ما كان يتم من قبل من البيع بالتقسيط والسداد على الاقساط.

واشاروا الى ان الشباب يقبلون على شراء الدعاميات الأمامية والخلفية ذات الألوان والأشكال والتصميمات التي تواكب ذوقهم لراغبها بالاضافة الى كشافات زينون وزوائد تنفيخ السيارة وهي عبارة عن قطع حديدية يتم طلاؤها بألوان السيارة نفسها وتركيبها على الأبواب والجوانب للهيكل الخارجي للسيارة بحيث تعطي الإيحاء بكبر حجم السيارة عن الوضع الطبيعي أو المألوف، كوسيلة أو صرعة من صرعات الشباب الجنونية للفت النظر. واضافوا إن أكثر الفئات العمرية التي تتردد على محال شارع الزينة هي الفئة الشبابية وأغلبيتهم من أصحاب سيارات 4×4، وبالأخص الوانيتات منها لكونهم يرغبون في امتلاك السيارات الحديثة التي يرغبون في أن تكون مميزة بالنسبة لهم عن غيرها، مما يجعلهم يبحثون عما هو مميز في شارع الزينة كقطع الإنارة الأمامية والخلفية والدعاميات، إضافة إلى تغييم وتعتيم الزجاج.

تراجع حركة العمل

وقال خالد وردان - مدير محل مهلب لزينة السيارات إن حركة البيع في شارع الزينة -تراجعت بشكل كبيرفي ظل تداعيات كورونا والغاء المخيمات و رحلات البر، ولذا التركيز العمل حاليا على الكشنات والدعاميات التي تتراح اسعارها ما بين 50 الى 200 دينار والاكسسوارات والكشافات والليتات والتي تتراوح ما بين 20 إلى 100 دينار.

واضاف وردان ان معظم الزبائن الذين يترددون على محال زينة السيارات هم أصحاب سيارات الاسبورتات،لافتا الى ان معظم أصحاب السيارات يلجأون إلى شارع الزينة لتخفيف الكلفة عنهم والحصول على قطع ذات «كواليتي ممتاز» باسعار مناسبة.

وحول اهم الاشياء المطلوبة في السوق اوضح وردان ان كل زبون له احتياجات تختلف عن الاخر وكل عميل وذوقة فهناك سيارات كلاسيك، وسيارات «فور باي فور 4×4»، وسيارات يرغب اصحابها في اكمال المواصفات لها.

لا للتقسيط

وقال محمد فخر الدين - مدير محل كشنات في شارع الزينة- ان الاسعار كما هي في الاعوام ولم تشهد اي زيادة ولا يوجد جديد في السوق نتيجة ان الموردين يسعون الى تصريف المنتجات التي تم استيرادها خلال العام المنصرم ولم يتم بيعها نتيجة حركة السوق خلال فترة الجائحة.

واشار فخر الدين الى ان الشركات حاليا ترفض تسليم البضائع بالقسط كما كان يتم من قبل وتطلب تحصيل ثمن البضائع كاش وذلك لان عليها التزامات للبنوك.

وزاد ان حركة البيع هادئة للغاية واغلب الزبائن من العملاء الذين اعتادوا الحضور الى الشارع لشراء اكسسوارات الجديدة لتطوير سياراتهم .

ومن جانبه قال سلمان شمس -عامل بأحد محال شارع الزينة - ان أغلب الزبائن من فئة الشباب ممن يبحثون عن تحويل مواصفات سياراتهم من فئة إلى أخرى، لافتا إلى أن أكثر السلع طلباً هي الليتات الزنون والدواسات والدعاميات والمظلات الجديدة التي يتم تركيبها علي سقف السيارة والتي تجد اقبال كبير من العملاء هذا الشتاء.

تصليح المسجلات

واشار علي عبد الحافظ - فني تركيب شاشات ومسجلات – الى ان حركة العمل تتراجع بنسبة 50 % وذلك لان اغلب العمل حاليا قاصر على تصليح المسجلات وذلك بسبب فيروس كورونا التي عصفت بحركة العمل في شارع الزينة والذي كان قبل عام.

واضاف ان قليل من الزبائن تطلب إضافة الى تركيب الشاشات، لكون 90 في المئة من السيارات تخرج من الوكالة من غير شاشات، ويكون التسجيل فيها عادياً يعمل على الكاسيت أو السي دي، ونحن نحولها من الفئة الثانية أو الثالثة للفئة الأولى من خلال تركيب الشاشات بدون أي مشاكل. واضاف عبد الحافظ أن الشباب الكويتيين لديهم الثقافة العالية في التعامل مع نوعيات الاكسسوارات التي يبحثون عنها، وذلك من خلال متابعتهم للانترنت والاطلاع على ما هو جديد في مجال اكسسوارات السيارات ، كما أن هناك بعض الطلبات التي يبحثون عنها غير متوافرة لدينا.

وأكد باسم سمير - فني تركيب شاشات ومسجلات – أن الأكثر طلباً في الوقت الحالي دبات الاكسفورت، لتميزها بالصوت القوي وإمكانية تشغيلها وإطفائها، والتحكم في مستوى الصوت عن طريق الريموت كنترول، حتى إن كانت السيارة تعمل، ما يمكنهم بالتحكم في تشغيلها أثناء سيرها في الطريق، وكذلك لتجنب تشغيل الصوت في بعض الأماكن التي لا تسمح بدخول مثل هذه السيارات فيها كمواقف الجامعة وغيرها.

وأوضح أن أسعار دبات الصوت تتفاوت حسب نوعية الدبة، وتبدأ أسعارها من 40 دينارا، مضيفا أن أصحاب سيارات السبورت بشكل عام يستبدلون سيستم شوتة السيارة القادم من الوكالة لإعطاء باسبور للسيارة.

عن أدوات الزينة والكماليات التي يشترك في الإقبال عليها جميع الزبائن بغض النظر عن فئاتهم أو شرائحهم العمرية فهي تتمثل في البخاخات العطرية لتلطيف الجو بالسيارة ، ملمع تنظيف الفرش الداخلي، ملمع الرنجات،و بخاخات تنظيف «الكاربيراتير».

جودة عالية

واشار رضوان عبد المجيد – مدير احد محال الزينة في الشويخ – الى ان الشغل حاليا ضعيف جدا حاليا في الوقت الذي تعاني فيه محال الزينة من اشكالية الايجارات المتراكمة خلال فترة الحظر والاغلاق السابقة.

واضاف ان الطلب في اغلبه على تبديل الليتات الأمامية أو الخلفية، سواء كانت للصيانة أو للتجميل، لتوفير ما لا يقل عن 60% من قيمتها دون أن يكون هناك أي إخلال بأداء الإنارة المطلوبة، والحصول على قطع نظيفة تضاهي جودة الوكالة دون وجود أي إخلال بكهرباء السيارة أو أي بروز يخالف حالة الوكالة ، فضلا عن تلبيس الكشنات، وهو ما يعتبر حماية للكشنات الأصلية أو تغيير لون الداخلية بالكامل حسب رغبة الزبون إلى جانب بعض اكسسوارات الأرضيات وغطاء الجير والستائر وغيرها من الأكسسوارات. وأضاف احمد علي – مدير احد محال الزينة في الشويخ – ان المشكلة التي تواجه محال الزينة هو نسبة التغييم الجامات ،فلا احد يعرف نسبته حيث انه تم تحديد الخلفي بنسبة 50 أو 70% والامامي 30%، وبالتالي الوضع غير مفهوم خاصة في بعض الوانيات وغيرها.

مظلات جديدة 2021

واوضح ممدوح نايف البذالي – موظف في وزارة الكهرباء واحد رواد شارع الزينة - أنه حضر إلى شارع الزينة لتركيب مظلة جديدة والتي يتم تركيبها السلة العلوية للسيارة ويبلغ عرضها مترين ونصف المتر ويتم استخدامها عند الخروج على الخليج حيث ان الاجواء جميلة ولكن المشكلة في الشمس وبالتالي فالمظلة حلت هذه المشكلة .

وزاد ان المحال تتنافس لكسب ود الزبائن وخصوصا من فئة الشباب الذين يجدون فيه ضالتهم ويرغبون في زيادة جاذبية سياراتهم وتحسين مظهرها الخارجي، بتغيير شبكتها الأمامية الأصلية بأخرى ذات شكل ولون شبابي.

ومن جانبه قال المهندس عبد الهادي الزغبي وهو أحد رواد شارع الزينة إن هناك العديد من الاحتياجات التي يرغب الشباب في الحصول عليها كالاكسسوارات التجميلية مثل النياكل والرينغات ،وغيرها لتجميل السيارة، موضحا ان هناك سيارات ليست بالفئات الأولى وتخرج من الوكالة غير مكتملة المواصفات وتحتاج الى بعض الاكسسوارات التي يمكن الحصول عليها من شارع الزينة.

