سوق اليخوت والمعدات البحرية في الكويت.. الأكبر خليجياً

مال وأعمال

يشهد سوق القوارب والمعدات البحرية في الكويت نموا سنويا في حجم الطلب رغم تداعيات الجائحة وتوقف حركة السفر خارج البلاد واللذان كانا عنصرين ايجابيين في تنشيط السوق وتصاعد الطلب عليها وخاصة الانواع الكبيرة والفاخرة بالتوازي مع انتعاش الطلب على الجت سكي.

ويرى خبراء في سوق اليخوت والقوارب أنه سيواصل نموه باعتبار الكويت الافضل خليجيا نسبة لعدد السكان وذلك مع ارتفاع حجم مبيعات اليخوت في السوق العالمية، لافتين الى ان رياضة اليخوت والزوارق في الكويت تشهد نموا متصاعدا اذ يعتبر البحر متنفسا للعديد من المواطنين الذين يقصدون المنتجعات والشواطئ البحرية والجزر وأماكن الصيد خاصة مع قيود التباعد الاجتماعي والاشتراطات الصحية التي جعلت كثيرين يفضلون قضاء اجازتهم في البحر بعيدا عن الاختلاط .

واضافوا ان تجارة اليخوت تعتبر واحدة من النشاطات الاقتصادية النشطة إذ شهدت السنوات الماضية نمواً سنوياً بنسبة 20% في مبيعات اليخوت لعلامات أميركية وأوروبية وخليجية والتي تبدأ أسعارها من 20 ألف دينار وتصل إلى 3 ملايين دينار وفقا سنة الصنع، والمميزات التي تتضمنها، وطولها وغيرها الكثير من المميزات. واوضحوا ان مصنعي اليخوت والقوارب ينظرون بشغف إلى الكويت كونها تحتضن ما يقارب من 42 في المئة من إجمالي عدد اليخوت والقوارب الموجودة في المنطقة، ويتطلعون إلى الاستفادة من فرص نمو وازدهار هذا القطاع من خلال توفير تصنيع اليخوت بموديلات مختلفة مع إمكانية التعديل والتصنيع وفق الطلب.

وشددوا على ان الكويت من أكثر الدول حصولاً على المعدات البحرية في المنطقة وتبلغ نسبة النمو السنوي نحو 40% ، حيث يعود ذلك إلى حب الكويتي للترفيه وامتلاك الأشياء الثمينة، وعشقه للنزهات في البحر ومن المساحة البحرية الكبيرة التي تتمتع بها الكويت والتي تعد الأكبر في الخليج.

وذكروا ان مبيعات اليخوت تنشط خلال الشهرين الأولين من كل عام، خصوصاً أن العملاء يعمدون إلى وضع متطلباتهم للحصول على الشكل والمحتوى اللذين يرغبان بهما، وهذا ما يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة قبل تسليم اليخت إليهم، والتي تبدأ مساحتها من 40 إلى 80 قدماً، بعضها يحتوي على غرفة نوم واحدة، وبعضها الآخر يعدّ بمثابة منزل قائم في ذاته مع 3 غرف نوم بالحد الأدنى.

وبحسب إدارة المسح البحري يبلغ عدد القوارب المسجلة ما يزيد عن 20 الف قارب ويخت حيث تعتبر الكويت أقوى منافس في أسواق القوارب واليخوت في منطقة الخليج العربي، حيث إن اليخوت الأكثر استخداما في الكويت يتراوح حجمها من 50 إلى 60 قدما وجميعها تحتاج إلى مراسٍ بحرية لتنزيلها أو الرسو بها.

وزاد الخبراء ان الكويت تحتاج الى توفير دعائم السياحة الترفيهية البحرية التي تعاني شحاً في عدد المراسي والمسنات على سواحل البلاد من الشمال إلى الجنوب ، خاصة ان عدد مالكي ومستخدمي اليخوت في زيادة مستمرة، لذا فإن عدم وجود المراسي أو المواقف الجافة قرب البحر بالقدر الذي يستوعب الزيادة السنوية لعدد اليخوت في البلاد بات أزمة تواجه المالكين والمتاجرين بها.

الأقوى والأنشط خليجياً

واشار مدير المبيعات في شركة «سيز اند دزرتس» المتخصصة في بيع اليخوت والقوارب عبد الحميد مرحبا في تصريح خاص بـ «النهار» إلى ان سوق الكويت البحري من الاسواق القوية والنشطة خليجيا واقليميا ، وذلك مما يؤكد ان حجم سوق اليخوت والقوارب كبير وجيد جدا لافتا الى انه لا يوجد معلومات دقيقة توثق المبيعات في السوق الكويتي.

واضاف مرحبا ان اثر جائحة «كورونا» كان ايجابياً على سوق اليخوت والمعدات البحرية حيث لم يكن هناك سفر للخارج وبالتالي كان البحر هو المتنفس الوحيد حيث وجد الكثيرون ضالتهم في البحر حيث التباعد الاجتماعي ومخاوف الاصابة بالفيروس.

وعن احجام القوارب المطلوبة في السوق الكويتي اوضح مرحبا ان كل الاحجام مطلوبة سواء صغيرة او كبيرة ولكن في الاونة الاخيرة الطلب تصاعد على الاحجام الكبيرة نوعا ما، والتي تتوزع ما بين الخليجي والاميركي والاوروبي، لافتا الى ان انواع القوارب المفتوحة والصغيرة او ما يطلق عليها ميني يخت الاقل طلبا.

واشار الى أن الشركات في الكويت لديها ورش صيانة على أعلى مستوى للقوارب والمعدات البحرية، موضحا ان الحوادث البحرية في الكويت قليلة للغاية ولكننا ننصح دائما بأخذ الحيطة والحذر لمرتادي البحر والقوارب واليخوت والمعدات البحرية واتباع الاشتراطات والانظمة والتجهيزات الملائمة ، بالاضافة الى عمل الصيانة الدورية للقوارب واليخوت والمعدات البحرية التي يستخدمونها. واكد مرحبا ان المراسي في الكويت تستوعب اليخوت الكبيرة ولا توجد مشكلة الى حد ما ولكنها ليست بالكثرة التي تستوعب جميع القوارب واليخوت والمعدات البحرية.

واختتم مرحبا تصريحه ان السياحة البحرية قائمة للمواطنين في الكويت وكذلك الزوار الخليجيون ولكن بالنسبة للسياحة العالمية فيجب ان يكون هناك اهتمام اكبر من خلال العمل على توفير البنية التحتية من اجل القدرة على استقطاب السياح واليخوت العالمية الى الكويت.

الجت سكي.. متعة البحر

ومن جانبه قال ايمن نواف مدير مبيعات شركة باور سبورتس ان للمعدات البحرية رياضة الجت سكي وهي تعتبر من اهم واحلى الرياضات البحرية وذات مستوى عالي الأداء وتحتاج الى ثقافة عالية في مجال البحر وكيفية حسن استخدامها وصيانتها الدورية. واضاف نواف ان هناك طلباً متزايداً على «الجت سكي» حيث توجد أحجام ومواصفات مختلفة وبالتالي اسعارها تكون مختلفة من واحدة الى اخرى وتبدأ من 3.6 آلاف دينار وليس هناك سقف محدد للسعر.

وزاد نواف انه إجمالا بما يتعلق بمشاكل الجت سكي هي تقتصر على سوء الاستخدام بالدرجة الأولى وعدم الالتزام بمواعيد صيانتها الدورية ما يؤدي الى تهالكها بفترة زمنية اسرع لذا نحن ننصح دائما عملائنا وقائدي الجت سكي بضرورة الالتزام بالصيانة الدورية ضمن مراكز الخدمة لدينا لكي تبقى الدراجة المائية على اعلى درجة من الجاهزية.

واشار نواف الى ان المسنات متوافرة في عدة اماكن وليس هناك مشكلة فيها ولكن نطمح لإنشاء المزيد منها لكي تغطي اغلب المناطق مما يخفف من الازدحام عليها نظرا للطلب المتزايد على الجت سكي في الآونة الأخيرة.

