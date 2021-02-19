أحمد زاهر: أدوار «الشر» تستهويني.. ولقب «أبو البنات» لا يزعجني

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الفنان أحمد زاهر، أو «أبو البنات»، استطاع خلال الفترة الماضية أن يحجز له مقعدا بارزا في الصف الأول لنجوم مصر والوطن العربي، بعدما أبدع في تقديم العديد من الشخصيات، وجاء دوره في مسلسل «البرنس» ليدفع البعض بأن «البطولة المطلقة» هي الخطوة القادمة له، لكنه نفى هذا الأمر. «النهار» التقت «زاهر» للحديث معه عن الأسباب التي دفعته للبقاء في مربع «البطولة الجماعية»، لاسيما بعد مشاركته في مسلسل «لؤلؤ» الذي يعرض حاليا، الى جانب الوقوف على أحدث أخباره فيما يخص الأعمال السينمائية التي يشارك فيها، وسر ارتباطه الكبير و«غيرته» على بناته وعشقه للسفر والتسوق.. وكان الحوار التالي:

? ما السر وراء مشاركتك في مسلسل «لؤلؤ» في ظل وجود توقعات بأنك ستقدم بطولة مطلقة بعد نجاح مسلسل «البرنس»؟

? «لؤلؤ» تعاقدت عليه قبل مسلسل «البرنس» الذي عرض في رمضان الماضي، وكنت على علم بأنه سيعرض خارج رمضان، أما فكرة البطولة المطلقة بعد نجاح دوري في مسلسل «البرنس»، فأنا بالفعل بطل أمام الفنانة مي عمر في مسلسل «لؤلؤ» وأقدم شخصية رجل أعمال، ومن المحتمل أن أقدم دور بطولة مطلقة لمسلسل سيعرض في رمضان المقبل، أما الفنانة مي عمر فأرى أنها بذلت مجهوداً كبيراً في المسلسل من غناء واستعراض واستطاعت اثبات نفسها كممثلة.

? سينمائيات.. هل تحقق حلمك بالبطولة المطلقة بعد مشاركتك في فيلم «زنزانة 7»؟

? تعاقدت على فيلم «فارس» المقرر عرضه منتصف العام المقبل، ولم أهتم لفكرة البطولة بقدر اهتمامي بطبيعة الشخصية التي أقدمها، الفيلم من اخراج رؤوف عبدالعزيز، وجار العمل على طبيعة الشخصية التي أقدمها، كما أن الفيلم فكرته جديدة ومختلفة، أما فيلم «زنزانة7» فمنذ أن قرأت السيناريو وجدت أن شخصية «حربي» جديدة وبها جوانب انسانية مختلفة رغم أنها شخصية شريرة، وهذا الفيلم كان سبب عودتي للسينما بعد سنوات طويلة، وتعاقدت عليه قبل عامين من عرض مسلسل «البرنس»، وبشكل عام أميل الى أدوار الشر لأنها تتطلب مجهوداً كبيراً في التمثيل.

? لماذا ترفض مبدأ «البطولة المطلقة» وتفضل عنها الأعمال الجماعية؟

? العمل الجماعي أفضل من البطولة المطلقة التي أرى أنها عفى عليها الزمن، ولا أحد ينجح بمفرده، ومن وجهة نظري العمل الجماعي هو منافسه لتقديم الأفضل، ورغم أنني كنت بطل لبعض الأعمال الدرامية لكنني أميل الى العمل الجماعي نسبة نجاحه أكبر ويكون هناك فرصة كبيرة لمشاهدته، فمن الممكن أن يكون الجمهور يحب فناناً دون الآخر فيتابع العمل، وبشكل عام يمكن القول أنني لا أبحث عن البطولة المطلقة.

? بصراحة.. هل توافق على الرأي القائل بأن نجومية أحمد زاهر تأخرت بعض الشيء؟

? اطلاقا.. أنا نجم كل عمل وكل دور أشارك فيه ما يشغلني هو الدور وتأثيره وليس مساحته، ولا أهتم بكتابة اسمى على تتر المسلسل، فهناك أعمال حصلت من خلالها على جوائز لكنها لم تكن ناجحة بالقدر الكافي، وكل شيء نسبي.

? بعد اعلانك توقفهما.. ما سر عودة ابنتيك ملك وليلي الى التمثيل؟

? بالفعل توقفتا عن التمثيل أكثر من سبع سنوات،وكنت صرحت أنهم لو لم يتذكرا التمثيل ليس لدى مانع من ابتعادهم، أما حال رغبتهما في العودة فلن أمانع، وعودتهما كان بالصدفة، فابنتي ليلى شاركت في مسلسل «الفتوة» الذي عرض في رمضان الماضي بناء على طلب بطل العمل الفنان ياسر جلال، فهو أكثر من أخ ولم أستطع رفض طلبه، أما ملك فتشارك في «لؤلؤ».

? لكن رغم موافقتك على عودة ابنتيك للتمثيل الا أنك شديد الغيرة عليهما؟

? طبعا.. أنا أب وأخاف على بناتي بشكل كبير، وليس معنى أنهن ممثلات أن أتركهن، أنا دائما معهم، وما حدث وانفعلت على احد المعجبين بعد حصولي وابنتي ليلى على جائزة من مهرجان «همسة»، حينما وجدته يقترب منها بشكل مستفز تذكرت أنني أب وهى ابنتي وغيرتي عليها دفعتني للانفعال.

? وهل يزعجك لقب «أبو البنات»»؟

? اطلاقا هذا شيء جميل، الأبناء أجمل ما في الحياة، وهم كل حياتي، أنا لست أباً فقط أنا صديق وأخ لهم ولا أعرف ماذا سأفعل عندما يتقدم أحد للزواج منهن.

? هل فكرت في انجاب ولد؟

? كنت أتمنى، وقررت بعد عشر سنوات من انجاب ملك وليلى ذلك، ولم أكن أهتم بنوع المولود وأهلت نفسي على أنه ولد لكن ارادة الله فوق كل شيء وكان المولود بنتاً وأنا راض بما كتبه الله هم نعمه كبيرة، وأفضل في أوقات فراغي أن أكون معهم حتى في السفر لا أفضل السفر بمفردي اصطحب عائلتي معي.

? بالحديث عن السفر.. ماذا يمثل لك؟

? السفر بالنسبة لي متعة لن تنتهي، فأنا عاشق للسفر، من أجل الشعور بالراحة والاسترخاء، والتأمل في جمال الطبيعة، والتعرف على عادات وتقاليد شعوب جديدة، ومن شروط السفر أن أكون وسط عائلتي مع زوجتي وبناتي.

