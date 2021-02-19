loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

دنيا سمير غانم عن «في بيتنا روبوت»: عمل كوميدي متكامل


أكدت دنيا سمير غانم، أن مسلسل «في بيتنا روبوت»، من أفضل المسلسلات الكوميدية بالنسبة لها. وقالت دنيا، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام: «من أحسن المسلسلات الكوميدية وفريق العمل كله بلا استثناء شاطرين ومشرفين ومجتهدين بطريقة غير عادية». وتابعت: «برشح «في بيتنا روبوت» لاي حد عايز يتفرج لى عمل كوميدي متكامل مظبوط فيه مجهود بيحترم الجمهور». يعرض مسلسل «في بيتنا روبوت»، على قناة «cbc»،  ويتناول فكرة تصنيع روبوتات آلية يجسد دوريها شيماء سيف وعمرو وهبة، ويعتمد في كل حلقة له على استضافة أحد النجوم كضيف شرف.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة