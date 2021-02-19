دنيا سمير غانم عن «في بيتنا روبوت»: عمل كوميدي متكامل

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أكدت دنيا سمير غانم، أن مسلسل «في بيتنا روبوت»، من أفضل المسلسلات الكوميدية بالنسبة لها. وقالت دنيا، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام: «من أحسن المسلسلات الكوميدية وفريق العمل كله بلا استثناء شاطرين ومشرفين ومجتهدين بطريقة غير عادية». وتابعت: «برشح «في بيتنا روبوت» لاي حد عايز يتفرج لى عمل كوميدي متكامل مظبوط فيه مجهود بيحترم الجمهور». يعرض مسلسل «في بيتنا روبوت»، على قناة «cbc»، ويتناول فكرة تصنيع روبوتات آلية يجسد دوريها شيماء سيف وعمرو وهبة، ويعتمد في كل حلقة له على استضافة أحد النجوم كضيف شرف.

