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أحمد خورشيد: تعاون غنائي مع الرويشد ونوال الكويتية


أعلن الملحن أحمد خورشيد عن عمله الجديد من خلال أغنية (شكرا) التي قام بتلحينها، وهي من كلمات الشاعر بدر بورسلي، وقال انه قام بطلب نص من بورسلي الذي لطالما حلم بالعمل معه، خاصة أنه كان يتذوق أشعاره منذ السبعينيات ويعتبره الأب الروحي ومن ثم تم غناؤها بصوت محمد العطار الذي نجح بموهبته الفنية في لفت الأنظار اليه منذ ظهوره لأول مرة في برنامج (The Voice) جاء ذلك خلال لقائه مع البرنامج الاذاعي «امر تدلل» عبر اذاعة صوت الخليج. وصرح خورشيد أنه تأثر أيضا بالموسيقار سليمان الملا كما تطرق الى دور عدد من المحيطين فيه سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه، في عودته الى التلحين بعد غياب 25 عاما لظروف صحية، ومن بينهم بورسلي، والفنان عبدالله الرويشد، والشاعر مطيع العوني، والفنان مشعل العروج وغيرهم.


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