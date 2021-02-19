أكثر من 20 عملاً غنائياً في ألبوم عبدالمجيد عبدالله 2021

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تتجه بوصلة الألبومات الغنائية صوب الفنان عبدالمجيد عبدالله هذه المرة، ويبدو أنه قد حان الوقت لتجديد نشاطه الفني، اذ ألمح عبر حسابه الرسمي في «تويتر» الى أن الألبوم المقبل من المنتظر طرحه في فترة عيد الفطر المقبلة، حيث اعلن بأنه تم الانتهاء من تصوير 30 عملا غنائيا، محاولا أن يرفع رصيد الأعمال الى 40 عملا، في حين أن عبدالمجيد وجد فكرة طرح 20 أغنية في ألبوم واحد هي الأقرب له. ويشرف على الألبوم،الملحن ياسر بوعلي، الذي يصفه عبدالمجيد بأنه رجل المرحلة، في حين أن ياسر سبق له الاشراف على العديد من الألبومات الغنائية، ويعول عبدالمجيد على التميز في الطرح والمضمون، كما راهن على الأغنية المنفردة في الفترة الماضية ارضاء لمحبيه وجمهوره، وكانت أغنية «حن الغريب»، التي طرحها في منتصف فبراير 2020، قد تصدرت أكثر الأعمال السعودية استماعا في العام الماضي.

وطرح عبدالمجيد أعمالا منفردة أخرى العام الماضي تنوعت بمواسمها ومن بين الأعمال المنفردة التي طرحها العام الماضي «حلاك، ما كان هذا حب، هانت عليك» وغيرها.

