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كارمن سليمان وزوجها في ضيافة حسين الجسمي


تتواجد الفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد في دولة الامارات منذ أيام، واحتفلا هناك بعيد الحب وحرص الفنان الاماراتي حسين الجسمي على استضافة كارمن وجاد في منزله. ونشرت كارمن عبر حسابها على Instagram صورتها مع زوجها والجسمي، ووجهت له الشكر على استضافته لهما وكتبت: «شكرا يا غالي على العزومة الجميلة اتبسطنا جدا اننا شفناك وربنا يديم الصداقة والمحبة بينا». يذكر أن كارمن سليمان طرحت أخيراً أغنية «الذكرى الشتوية» وهي كلمات الشاعر باسم عادل وألحان تامر علي وتوزيع يحيى يوسف وتعاونت خلال الكليب مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد في أولى تجاربه الرسمية كمخرج.


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