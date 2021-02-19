انطلاق مسلسل «دانتيل» لسيرين عبدالنور

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انطلق العرض التلفزيوني الأول لمسلسل «دانتيل» للنجمة اللبنانية سيرين عبد النور، والممثل السوري محمود نصر على قنوات mbc وذلك تزامنا مع عيد الحب وسبق وعرض هذا العمل على منصة شاهد محققا نسبة عالية من المشاهدة متصدرا قائمة الأعمال العربية على التطبيق. ويشار الى أن العمل من تأليف رانيا بيطار الكاتبة السورية، ومن اخراج المخرج الفلسطيني السوري المثنى صبح، والأحداث تدور في اطار رومانسي بفترة الخمسينيات، حول أحد أصحاب بيوت الأزياء الذي يقع في حب فتاة خياطة تعمل لديه، ويتعرضون لصراعات كثيرة معا، وتعد القصة مستوحاة من مسلسل اسباني. كما يرجع سبب اختيار اسم دانتيل للمسلسل «بأن هذا الاسم يعبر بشكل كبير عن المرأة، كما يجب أن يصل ذلك للجمهور» بحسب ما صارحت به الكاتبة رانيا بيطار. كما يشارك في التمثيل بعض الممثلين اللبنانيين والسوريين من بينهم، سارة أبي كنعان، وسلوم حداد، وسام فارس، ونقولا دانيال والمسلسل من انتاج شركة Eagle Films Production المتعاقدة مع منصة شاهد لعرضه حصريا بشكل أولي عليها ثم يتم عرضه على شاشة Mbc في شهر سبتمبر عقب انتهائه على منصة شاهد. ولا يعد «دانتيل» أول أعمال سيرين عبد النور مع محمود نصر فقد حققا معا نجاحاً سابقا في مسلسل قناديل العشاق.