زيت الضرو لعلاج الشعر

مرأة

تعرف نبتة الضرو بالعديد من الأسماء مثل العدسي، أو المستكي، ويدخل زيتها في صناعة العطور والبخور والكثير من أدوات التجميل. يتضمن زيت الضرو فوائد صحية مهمة نظراً لأنه يحتوي على 90% من الدهون غير المشبعة بالإضافة إلى مضادات الأكسدة المقاومة للبكتيريا والجراثيم والفطريات. يستخدم زيت الضرو في علاج مشاكل الشعر المختلفة، فيجعله أكثر نعومة وترطيب كما لا يحتوي على مواد كيمياوية ضارة. سوف نعرض لكِ الفوائد الخاصة بزيت الضرو للشعر، وكيف يمكنكِ استخدامه في وقف تساقطه، أو لزيادة نموه في فترة قصيرة.

يعالج زيت الضرو

تقصف الشعر

يساعد زيت الضرو في معالجة تقصف الشعر، والتخلص من التلف والجفاف والهيشان الذي يظهر في نهايات الشعر. تقصف الشعر يعطيه مظهر غير صحي. حتى وان تم قص الشعر، فلن تُحل المشكلة، بل سوف تعود للظهور من جديد. لذلك، يجب الحرص على ترطيب الشعر جيداً ويمكنك أن تفعلي ذلكِ باستخدام زيت الضرو يوميًا على شعرك أو عمل حمام زيت لمدة ساعة أسبوعياً. يمكنكِ خلط أي زيوت أخرى مفيدة للشعر لنتيجة أفضل وأسرع. بعد غسل شعركِ بالشامبو الخاص لا تنسي أن ترشي بعض القطرات من زيت الضرو على شعركِ وسوف تلاحظين نتيجة مبهرة!

يزيد زيت الضرو

من لمعان الشعر

أثبت زيت الضرو فاعلية كبيرة في زيادة لمعان الشعر عند المواظبة على استخدامه، خاصة عند تجنب المواد الكيميائية المضرة للشعر مثل الصبغات، منتجات فرد الشعر المختلفة، الشامبوهات التجارية، وغيرها.

طريقة الاستخدام

1- حضري الزيت عن طريق تدفئته.

2- دلكي الشعر به يومياً خاصة قبل الاستحمام.

3- احرصي على ترطيب شعركِ بزيت الضرو يومياً، ثم قومي بشطف شعرك بالماء البارد، الذي يقوي الطبقة الخارجية للشعر.

لا تضعي الزيت على شعركِ بالقرب من فروة الرا?س، حتى لا تعاني من الشعر الدهني الذي يسهم في انسداد مسام الجلد وبالتالي إضعاف الشعر.

زيت الضرو يعالج قشرة الرأس

يساعد زيت الضرو على التخلص من قشرة الرأس نهائياً. تنتج قشرة الرأس عندما تظهر حساسية فروة الرأس من بعض المواد الكيميائية القاسية التي توجد في منتجات العناية بالشعر التجارية، أو من خلال العدوى الفطرية، أو الجفاف.

طريقة الاستخدام

1- لحل مشكلة قشرة الشعر، طبقي القليل من خليط زيت الضرو على شعركِ واتركيه لمدة ليلة كاملة.

2- في الصبح، اغسلي شعركِ بالشامبو كالمعتاد، واحرصي على تكرار ذلك مرتين بالأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

هذه الوصفة من الوصفات الفعالة والأكيدة في علاج قشرة الرأس.

زيت الضرو يخفف

من تساقط الشعر

يساعد زيت الضرو على الحد من تساقط الشعر بشكل آمن وفعال، كما يساعد على إطالة الشعر وزيادة كثافته، ذلك لاحتوائه على حمض اللوريك الذي يعمل على اختراق الشعر ليجعله أطول و أنعم.

طريقة الاستخدام

1- تجنبي استعمال جميع المواد الكيميائية القاسية التي تسهم في تهيج فروة الرأس.

2- طبقي بعضاً من زيت الضرو على شعركِ، مع التدليك والضغط اللطيف لمدة 10 دقائق. سوف تجديه عمل على تحسين الدورة الدموية للشعر ونموه بشكل ملحوظ.

3- كرري ذلك من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

يعمل زيت الضرو على ترطيب الشعر وإطالته

يساعد زيت الضرو في ترطيب الشعر وزيادة نعومته، نظراً لأنه غني جداً بالفيتامينات والمعادن المغذية، مما يجعله مصدراً طبيعياً منعماً للشعر وإطالته. يمكن استخدامه كمرطب يومي للشعر وتطبيقه على أطراف الشعر بعد الاستحمام، حيث أنه يساعد على التخلص من الأطراف المجعدة تماماً. هذا بالإضافة إلى أنه مناسب جداً للشعر الهش والرقيق والجاف والمتطاير.

طريقة الاستخدام

1- دلكي فروة الرأس وشعرك مبلل بزيت الضرو واتركيه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة على الأقل.

2- اغسليه بشامبو طبيعي خال من اي مواد كيمياوية لتحقيق النتيجة المرجوة.

