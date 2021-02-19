عشبة الزعفران.. فوائد صحية مدهشة

مرأة

يعد الزعفران من أهم الأعشاب الطبيعية التي تعالج العديد من الأمراض الصحية المزمنة.

يحتوي الزعفران على نسبة عالية من المواد والمركبات الكيميائية التي تؤثر إيجابياً وبشكل كبير على الجسم، وتعمل على حمايته من الأمراض الصحية. يتمتع الزعفران برائحة عطرية قوية، هذا إلى جانب نكهته المميزة التي يضفيها الطعام. تتميز زهرة الزعفران أيضًا بلونها البنفسجي الرائع، ولكن بمجرد أن يتم تجفيفها فتتحول إلى خيوط حمراء برتقالية اللون. اليكي أهم الفوائد الذهبية لنبات الزعفران على الصحة.

فوائد الزعفران للعين

يعتبر الزعفران علاجاً ممتازاً لأمراض العيون التي تصيب المرأة كالعمى وضعف النظر، وذلك وفقاً للعديد من الدراسات العلمية الحديثة التي أثبتت مدى فعالية الزعفران على صحة وسلامة العيون. وذلك لاحتواء الزعفران على بعض الخصائص التي تؤثر على الجينات المنظمة لنشاط المكونات الدهنية في غشاء خلايا العين. تقوم هذه النبتة السحرية على حماية العين من الإصابة بمرض التهاب الشبكية الصبغي، ومرض التكنس البقعي، حيث تؤدي هذه الأمراض إلى ضعف شديد في الرؤية، وربما يصل الأمر إلى العمى.

فوائد الزعفران للمعدة

يعتبر الزعفران من أهم الأعشاب الطبيعية المعالجة لمعظم الأمراض المعدية التي تلحق الأذى والضرر بالجهاز الهضمي. يحتوي الزعفران على بعض المواد والخصائص الرائعة التي تعالج تقرحات المعدة والتهابات الأمعاء. هذا إلى جانب دوره الرائع في تحسين عملية الهضم، وتنشيط عمليات الأيض وعمليات التمثيل الغذائي. يقوم الزعفران بتخفيف آلام المعدة، والحد من اضطراباتها، وهو يقلل من الغازات وانتفاخات البطن المزعجة. إضافة إلى ذلك، يفيد الزعفران في حالات الإسهال والإمساك وتقلصات المعدة المزمنة، وهو علاج قوي وفعال لاضطرابات القولون العصبي، وتخفيض درجة حموضة المعدة.

فوائد الزعفران لخلايا الدم

من الفوائد الصحية التي يتمتع بها نبات الزعفران المذهل، هو أنه يساهم في إنتاج خلايا الدم داخل الجسم، وبالتالي يعمل على تشكيل الهيموجلوبين في الدم، ما يحد من الإصابة بمرض فقر الدم والأنيميا الحادة. وذلك لأن الزعفران من الأعشاب الطبيعية الغنية جداً بعنصر الحديد الذي يعتبر أحد العناصر الغذائية المهمة التي تتدخل في تكوين كرات الدم الحمراء. يساعد الزعفران كثيراً على تنشيط الدورة الدموية، وتوريد الدم إلى خلايا وأنسجة أعضاء الجسم، هذا فضلاً عن دور الزعفران في التحكم بضغط الدم، فهو يحد من ارتفاعه بنسبة كبيرة نظراً لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم والكروسيتين.

فوائد الزعفران للنوم

اذا كنتِ تعانين سيدتي من مشكلة الأرق المزعجة، وعدم القدرة على النوم بشكل كافٍ، يمكنك تناول مشروب الزعفران الرائع للتخلص من هذه المشكلة. يقضي الزعفران على مشاعر التوتر والقلق والتشتت الذهني المسببة للأرق وقلة النوم وذلك لأن الزعفران يلعب دوراً كبيراً في تحقيق الاسترخاء والهدوء للجسم. عليكِ بتناول مشروب الحليب مع الزعفران العطري قبل النوم وتمتعي بنوم هادئ وعميق.

