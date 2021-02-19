فوائد الذرة الصحية والجمالية

مرأة

تحتوي الذرة على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لجسم الانسان. فهي تحتوي على فيتامين ب1 الذي يتم استخدامه في عملية هضم الطعام وامتصاص العناصر الهامة من الغذاء. كما تحتوي الذرة على فيتامين بـ5، الذي يساعد في حدوث العمليات الحيوية بصورة صحيحة في الجسم. تحتوي أيضاً على الفولات، الذي يساعد الأم الحامل في عملية تجديد وبناء الخلايا. كما يعمل على تقوية المناعة، وذلك لاحتوائه على فيتامين ج الذي يعمل على الحد من الاصابة بالسرطان. بالاضافة الى تقليل نسبة ارتفاع الكوليسترول في الدم، وتقليل التعرض للاصابة بمرض سكري الدم، نتيجة لوجود الألياف في الذرة بنسبة كبيرة. الا أن هناك العديد من الفوائد الصحية الأخرى على باقي أجزاء الجسم سوف نذكر بعضها من خلال النقاط التالية.

فوائد الذرة لصحة القلب

للذرة العديد من الفوائد التي تعود على جسم الانسان، فزيت الذرة يحتوي على الكثير من الأحماض الأحادية غير المشبعة، والتي تعتبر من الدهون المهمة للحفاظ على صحة القلب والشرايين مثل الأوميغا 3. بالاضافة الى كونه أحد الوسائل التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم LDL، مما يؤدي الى الحد من الاصابة بانسداد الأوعية الدموية، والحد من ارتفاع ضغط الدم. كما يعمل على الوقاية من خطر الاصابة بالسكتات الدماغية وتصلب الشرايين. يوجد حوالي 60% من الدهون غير المشبعة بزيت الذرة و حوالي 30% من الدهون الأحادية غير المشبعة.

فوائد الذرة للجهاز الهضمي

تحتوي الذرة على نسبة كبيرة من الألياف، والتي بدورها تعمل على تخليص الجسم من الكوليسترول الضار في الأوعية الدموية، وذلك من خلال امتصاص الألياف القابلة للذوبان. كما تعمل الألياف على منع حدوث الامساك، بالاضافة الى قيامها بتحسين حركة الأمعاء، مما يؤدي الى منع الاصابة بمرض القولون العصبي والاسهال. تلعب الذرة دورًا كبيرًا في الوقاية من سرطان القولون أيضا، بالاضافة الى التقليل من الاصابة بالبواسير.

فوائد دقيق الذرة للبشرة

للذرة فوائد عديدة للبشرة، فهي لها دور كبير في علاج الحبوب والبثور التي تظهر على البشرة، ويصعب التخلص منها. بالاضافة الى قدرتها على تنقية البشرة من الشوائب المتراكمة بداخلها. كما أن لها دورًا كبيرًا في علاج حروق الشمس، والالتهابات الجلدية التي تظهر نتيجة تأثير الأشعة فوق البنفسجية. كما تعمل على تخليص البشرة من الجلد الميت، وذلك من خلال تقشيرها، والقضاء على العوالق الضارة المتواجدة فيها. لهذا فدقيق الذرة يعتبر مقشر جيد للبشرة الدهنية، فيقوم بتخليص الجلد من الدهون الزائدة التي تفرزها البشرة، والتي بدورها تؤدي الى ظهور البثور.

