العشق الرئاسي.. بدايات بسيطة لثنائيات حكمت مصر المعقدة

عربيات ودوليات

للحب تصاريفه الخاصة، التي ترسم الحدود السرية بين شخصيات عرفت في الفضاء العام بجديتها المفرطة، وبين حقائق ذاتية عن رجال ونساء خارج رسميات المهمات «الرئاسية» التي تفرض ايقاعا ثقيلا على الحياة.

و«ما تُفسده السياسة احياناً يُصلحه الحب دائما» عبارة تستحق ان تُطلق على بعض قصص الحب التي شهدتها قصور الرئاسة المصرية، ومع ان كل قصص الحب بين رؤساء مصر السابقين لم تولد داخل اروقة القصر، بل حملها اصحابها مع حقائبهم وهو يودعون حياتهم العادية الى صخب السياسة والحروب والازمات؛ فإن السيدات الأوليات المصرية تحية كاظم وجيهان السادات وسوزان مبارك لعبن على الدوام ادوارا مهمة للغاية في رسم المعالم الشخصية للرجال الذين حكموا ارض الكنانة بواقعها السياسي والجيوستراتيجي المعقد منذ عام 1952.

ومثلما شكلت العلاقة الوطيدة والهادئة بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والسيدة الأولى لمصر وقتها السيدة تحية كاظم، عاملا حيويا في صقل حياة الرئيس فقد شكلت العلاقة التي تعتبر الأكثر ثراءا بين قصص حب الرؤساء بين الرئيس الراحل محمد انور السادات، وقرينته السيدة جيهان السادات، صورة مصر في سبعينات القرن الماضي المضطربة بينما حقق رسوخ العلاقة الزوجية بين حسني مبارك وسوزان ثابت استقرارا سياسيا استمر لنحو ثلاثة عقود قضاها الثنائي في حكم مصر.

ناصر وتحية.. قصة حب على الطريقة المصرية

العادات والتقاليد اولاً.. ثم جاء الحب ربما كان هذا هو العنوان الأنسب عند الحديث عن العلاقة الزوجية التي ربطت بين ناصر وتحية والتي زادت عن الـ26 عاماً بـ 3 اشهر، ظل خلالها الرجل الأول في مصر، محباً لتحية، محترماً وجودها ومقدراً دورها، وهو ما رصدته زوجة ناصر في سيرتها الذاتية التي منحتها عنوان ذكرياتٌ معه، حيث تروي قائلة عن تفاصيل بداية العلاقة التي ربطتها واليوزباشى جمال عبدالناصر آنذاك: كانت عائلتي على علاقة صداقة قديمة مع عائلته، وكان يحضر مع عمه وزوجته التي كانت صديقة لوالدتي، ويقابل شقيقي الثاني، وأحياناً كان يراني ويسلم عليّ. وعندما اراد ان يتزوج ارسل عمه وزوجته ليخطباني، وكان وقتها برتبة يوزباشى، فقال اخي - وكان بعد وفاة ابي يعد نفسه ولي امري - ان شقيقتي التي تكبرني لم تتزوج بعد. وكان هذا رأي جمال ايضا، وقال: انه لا يريد ان يتزوج الآن الا بعد زواج شقيقتي.. ان شاء الله يتم الزواج. وبعد حوالي سنة تزوجت شقيقتي. بعدها لم يوافق اخي على زواجي..لقد كانت تقاليد العائلة في نظري ان لي الحق في رفض من لا اريده، ولكن ليس لي الحق ان اتزوج من اريده، وكنت في قرارة نفسي اريد ان اتزوج اليوزباشى جمال عبدالناصر.

بعد اشهر من رفض طلب الخطبة كانت تحية على موعد من نبأ حزين، حيث توفيت والدتها، وأصبحت تعيش مع اخيها وحيدة في البيت، حتى جاء يوم وزارتها شقيقتها حاملة معها خبرا سعيدا، وتروي تحية هذه الواقعة قالت: زارتني يوماً شقيقتي وقالت لي ان عم اليوزباشى جمال عبدالناصر وزوجته زاروها وسألوا عني، وقالوا لها: ان جمال يريد الزواج من تحية، وطلبوا ان تبلغ اخي.. فرحب اخي، وقال: اننا اصدقاء قدماء وأكثر من اقارب وحدد ميعادا لمقابلتهم وكان يوم 14 يناير سنة 1944. قابلت جمال مع اخي، وتم تحديد الخطوبة ولبس الدبل والمهر وكل مقدمات الزواج بعد اسبوع، وطبعا كان الحديث عن ان جلست في الصالون فترة وخرجت، وفي يوم 21 يناير 1944 اقام اخي حفلة عشاء.. دعونا اقاربي وحضر والده وطبعا عمه وزوجته وألبسني الدبلة وقال لي انه كتب التاريخ يوم 14 يناير.. وكان يقصد اول يوم اتي لزيارتي، وتؤكد تحية ان ناصر قال يوماً للأسرة وهم على سفرة الغداء عندما جاء ذكر شقيقها، قال لأولاده وهو يضحك: الوحيد في العالم الذي املى عليّ شروطا وقبلتها هو عبدالحكيم كاظم.

حرب فلسطين.. مرحلة تالية للزواج يمكن القول ان محنتها كانت سبباً رئيساً في زيادة قوة المحبة بين الزوج جمال المُحاصر في الفالوجة والزوجة تحية التي تعيش مع ابنتيها في القاهرة، بلا اي ونيس سوى الخطابات التي يرسلها جمال عندما تسنح ظروف الحرب، وتروي تحية عن هذه الفترة في مذكراتها قائلة: كنت مع ابنتي هدى.. سنتان وخمسة اشهر، ومنى.. سنة وأربعة اشهر، وكانت الشغالة قد سافرت الى بلدها منذ اسبوعين، وقال لي جمال قبل سفره: يجب ان تكون حذرة في اختيار الشغالة، والأحسن ان تكون يعرفها اخواتك، لم يكن يهمني اي شيء.. وكان الذي يشغلني الحرب وأخبار جمال، وكنت اتلهف الى استلام خطاب منه وأفرح جداً عند استلامي الخطاب، وبعدما اقرؤه اقول في نفسي: من يدري ماذا حصل بعد كتابته الخطاب؟!.. وأقلق من جديد وأجلس وحدي احيانا ابكي.

وتتذكر تحية تفاصيل شتاء سنة 1949 وتقول: كنت اقضي فراغي في شغل التريكو لهدى ومنى، وابتدأت اشتغل بولوفر لجمال وقلت له في خطاب: اني اشتغل لك بولوفر لونه رمادي فاتح.. وهو يفضله في الوان البولوفر. وصلني خطاب بتاريخ 20 يناير 1949، قال: ان شاء الله اراكم قريباً جداً، فان شاء الله سأكون بالقاهرة اول فبراير او في الأسبوع الأول.. وسنبقى سوياً وباستمرار، وأظن ان اللحظة التي سألقاكم فيها ستكون اسعد اوقات حياتي.. وان شاء الله يكون البولوفر خلص. وفي يوم 6 مارس سنة 1949 في المساء حضر جمال من الفالوجة.. وكانت الفرحة التي لا اقدر ان اعبر عنها، بعد ان استراح قليلاً نهض وقال: سأخلع ملابسي الرسمية وألبس البدلة العادية.. لقد وحشني اللبس العادي، ثم سأل: اين البولوفر الذي اشتغلته لي؟ وكنت قد اشتغلته وجهزته وعلقته في الدولاب، فأحضرته له فأعجبه لونه ولبسه.. وكان اول ليس جديد يلبسه بعد رجوعه.

أغنية لـجيهان

مثلما كانت حياة الرئيس الراحل محمد انور السادات، معقدة بعض الشيء بداية بما يتعلق بالتحاقه بالجيش المصري، ومن ثم ابعاده بعد اتهامه في قضية اغتيال امين عثمان ثم عودته مرة ثانية لصفوف القوات المسلحة، فقد كانت حياته العاطفية مرتبكة وشابها بعض التوتر، والبداية كانت بـزواج تقليدي عندما تزوج السادات من السيدة اقبال عفيفي التي كانت من اصول تركية، ونظراً للفارق المادي بين اسرة السادات وأسرة اقبال رُفض طلبه، غير ان سرعان ما تمت الزيجة، بعدما اتم العريس دراسته الأكاديمية العسكرية، وأصبح ضابطاً في الجيش المصري، واستمر الزواج لمدة تسع سنوات، وأنجبا خلالها ثلاثة بنات هم رقية وراوية وكاميليا.

وتعرض السادات الى الرفض مرة ثانية وهذه المرة من جانب الأم التي عارضت زواج ابنتها ذات الأصول الانكليزية من رجل يكبرها بسنوات عدة، غير ان قلب جيهان، سبق قرار الأم ولقاء الزوج ايضا، فالفتاة الانكليزية الجميلة احبت السادات قبل ان تراه، وعندما شاءت الأقدار وجمعتها في صيف العام 1948 قررت الاقتران به متحدية كل الظروف، ودفع لها السادات مهراً 150 جنيهاً.

وتروي السيدة جيهان عن ايام حبها الأولى للسادات بأنه كان عيد ميلادها الـ15 بداية شرارة الحب التي انطلقت بين طرفين استحال بينهما التلاقي، وقدم لها السادات حسب وصفها اغلى هدية، فلم يكن يملك مالا كي يشتري لها هدية، ولا يملك شيئا ثمينا كي يقدمه لها، فقرر ان يغني اغنية فريد الأطرش ياريتني طير وأطير حواليك.

مبارك وسوزان.. نظرة

لعب القدر دوراً في اللقاء.. العنوان الأكثر دقة الذي يمكن استخدامه عند الحديث عن بدايات علاقة الحب التي جمعت بين الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وقرينته سوزان مبارك، فالزوجة هي سوزان ثابت، شقيقة الطالب منير ثابت، الذي جمعته صداقة مع استاذه السابق بكلية الطيران، امتدت الى ما بعد تخرجه، وفي اطار هذه العلاقة، تلقي مبارك من تلميذه السابق وصديقه - وقتها - منير ثابت دعوة لزيارتهم في البيت والتعرف على الأسرة، لتكون تلك الزيارة بداية لعلاقة امتدت لسنوات طويلة بين مبارك وسوزان لم ينهيها الا رحيل الزوج، وبحسب المعلومات المتاحة فان مبارك في الـ30 من عمره، وكانت سوزان في الـ18، غير ان ذلك لم يمنع الطرفان من الانجذاب للآخر والتعبير عن الحب والرغبة في الارتباط، وكانت تلك الزيارة الوحيدة كافية لأن يتعلق قلب مبارك بـسوزان التي اعجب بأناقتها وحديثها وبعائلتها ومستواهم الاجتماعي، ليقر التقدم لخطبتها التي تمت في اكتوبر 1956، وبعد ثلاث سنوات كان الزواج في العام 1959.

شقة اوضتين وصالة - بحسب ما روته سوزان- كانت عش الزوجية وراتب شهري لا يتعدى الـ11جنيهاً، لكنها رغم هذا، استطاعت التغلب على الظروف الصعبة هذه، وتحملت بعدما وقعت في غرام الملازم اول، الذي سرعان ما شق طريقه في القوات المسلحة، وثم اختاره الرئيس الراحل محمد انور السادات نائباً له، وتولى رئاسة مصر بعد رحيل السادات لتصبح الفتاة الصغيرة التي احبت الملازم اول حسني مبارك سيدة مصر الأولى.

