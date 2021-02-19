راكان بن حثلين: الأمن الغذائي.. سبيل استقرار الكويت

وطن النهار

فيما واجهت الكويت ازمة انتشار فيروس كورونا بدءا من ظهوره مطلع العام الماضي، برزت على السطح مشاكل عدة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والامور الحياتية بسبب الجائحة وما صاحبها من مثالب ومطبات، لاسيما تلك التي ترتبط على نحو وثيق بحياة المواطنين والمقيمين على ارض الوطن.

وفي خضم هذه الازمة، تتفجر الأساسيات الرئيسة التي يهتم فيها الفرد في حياته اليومية لمواجهة الجائحة والحد من تفشي المرض تأمين «الامن الغذائي» بما يمكنه التكيف مع مختلف الاجراءات ومنها تلك الخاصة بالجهات المسؤولة لاحتواء الازمة الصحية، الامر الذي دفع الدولة نحو التركيز والاهتمام بالمخزون الغذائي من خلال ايعاز الجهات المختصة للعمل على تعزيز الامن الغذائي بما لا يقل عن 6 اشهر في سبيل مواجهة الازمات.

ولعل ان القطاع الزراعي في الكويت يعد من اهم القطاعات التي يسهم في تعزيز الامن الغذائية في البلد، حيث انه يلعب دورا كبيرا في توفير جانب كبير من المنتجات الغذائية المطلوبة في سوق الخضار، غير ان هذا القطاع يواجه بعض المشاكل والعراقيل التي تسبب في تأخر الزراعة في الكويت، بالرغم من الجهود الجبارة التي يبذلها المزارعون في توفير المنتجات المحلية بمختلف انواعها.

الناشط الزراعي راكان بن حثلين، اكد ان القطاع الزراعي في الكويت يحتاج الى احداث نفضة كبيرة لانتشاله من وحل المشاكل، مشيرا الى ان هناك مشاكل ظهرت أخيرا اثناء جائحة كورونا، خاصة ما طفا على السطح من تداعيات واحداث وحيثيات اوجبت الجميع العمل على تعزيز مفهوم الاكتفاء الذاتي.

وركز بن حثلين لـ «النهار»، اهمية تقديم الدعم الزراعي للأشخاص المستحقين عوضاً عن غير المستحقين، اذ لا بد من الشد على يد المزارع المنتج وتذليل العقبات امامه، وانعاش حياة هيئة الزراعة التي لم يتعد دورها كتلة خرسانية تصدر توصيات حبراً على ورق وتذهب مخصصاتها هباء منثورا، مشيرا الى ان المزارع الكويتي ابدع وتفنن في الزراعة، حيث اثبت من خلال تجاربه انه قادر على الانتاج بكميات وفيرة طوال الموسم الزراعي.

ورأى ضرورة احداث نقلة نوعية بهيئة الزراعة لتطوير سياستها لتعود خلية نحل تتجول وتجوب الميدان الزراعي وتتابع ما تخصص من جواخير ومزارع لتكافئ من ابدع وتحاسب من اخطأ، مشددا على اهمية تحريك المياه الراكدة من خلال الاستفادة من الأخطاء والتعامل بشكل جدي مع كل الازمات والطورائ التي تظهر على السطح.

ودعا بن حثلين هيئة الزراعة القيام بدورها واجراء «نفضة» في العمل الميداني لتأمين الأمن الغذائي، معتبرا انها لم تحرك ساكنا، موضحا انه لا يوجد اهتمام ولا تطوير وهناك من فيها لا يعمل كما يقال «مكانك راوح»، وانما منشغلا بتصفية الحسابات الشخصية والتناحرات التي نخرت حتى في هيكل موظفيها وهم بلا ناقة ولا جمل.

وأضاف: لعل اقرب تساؤل نقدمه لهم اين ميزانية الدولة المخصصة لتجميل الشوارع، وهذا ما حدا بالمزارع ذي الحس الوطني لتفعيل دوره المجتمعي في سبيل دعم جهود مواجهة وباء «كورونا» وتبعاته كمنع تصدير المحاصيل من دول العالم رغم ما يواجهه من عثرات كثيرة وكبيرة واهمال، مؤكدا ان المزارع الكويتي يقوم بمجهود شخصي بحت وتكلفة يتحملها بأكملها من الالف الى الياء.

ولفت الى ان هناك قرارات ركيكة «مأخوذ خيرها» لا تصب فعلياً في تنمية القطاع الزراعي، فما صدر عبارة عن مخالفة وسحب حيازات لا تسمن ولا تغني من جوع فنحن كمزارعين نطالب بما يدفع عجلة التطوير من زيادة ادوية التربة وخفض اسعار الايجارات وأسعار الكهرباء والماء وأسعار المستوردات من بذور وأسمدة وتأجيل القروض الزراعية. وشدد على اهمية ان تكون الأولوية تنصب نحو تشجيع المزارع الفعال الذي لم يأل جهداً في الأزمة الاخيرة بتقديم الدعم له وشحذ همته اكثر، فالمزارع كالأرض الطيبة يحتاج الغذاء ليجود بالعطاء، معتبرا ان هناك خللا يكمن في تعيينات الأشخاص والمجاملات والمحسوبية، مؤكدا انه يجب نسف 70% من العقلية الموجودة.

وقال بن حثلين: نحن نأمل خيرا في مدير عام الهيئة العامة للزراعة الشيخ محمد اليوسف لتصحيح مسار الهيئة، داعيا الجميع الى التكاتف معها والالتفاف حوله لدعم الابداع الكويتي المتجدد، مضيفا اننا «تغلبنا في وقت قياسي على مشكلة شح البصل وقمنا بزراعته بغير بموسمه مرتين في السنة، وكذلك البطاط وهذا ما نحث على متابعته ميدانياً من قبل الهيئة، لذا يجب مضاعفة الدعم للزراعة بغير الموسم».

وحث على ضرورة العمل بالقضاء على مشكلة سوسة النخيل التي دمرت العديد من المزارع، موضحا انه لا حلا لها سوى غاز يستورد عن طريق هيئة الزراعة، ناهيك عن دوامة التسويق للمحاصيل الأخرى فمع القرار الأخير الذي حصر التسويق لوافر واتحاد المزارعين ليصبحوا هم فقط الوسيط تضرر المزارع الذي يبيع محصوله بمبالغ رمزية لتبيعه تلك الشركات بأضعاف للسوق ويدفع ثمنه المستهلك.

ودعا بن حثلين في نهاية حديثه، الشيخ محمد اليوسف بضرورة مراجعة كشوف اشهر يوليو واغسطس وسبتمبر الماضية ومقارنتها بالفواتير، ملمحا انه هناك دعومات بأرقام مرتفعة لمزارع لا يستحقون ذلك في تكون منفخضة للمستحقين، مشيرا الى وجود شبكة تتلاعب في الدعم، ما يستدعي اهمية تشكيل لجنة تحقيق مختصة بالمراقبة والتدقيق على الاموال التي تصرف بغير وجه حق على حساب دعم المزارع الكويتي.

