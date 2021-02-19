ماذا يُزرع في شهر فبراير؟

وطن النهار

ان شهر فبراير هو فعلياً آخر اشهر الشتاء الباردة، وخلال هذا الشهر الجميل تتقلب الأجواء بين الماطرة والمشمسة والباردة والدافئة، لأجل ذلك يوصف في بلاد الشام بأنه (شباط اللبّاط) او (شباط ما له رباط) كناية عن سرعة وكثرة التغيرات الجوية خلاله كما ذكرنا. ففي نهايات شهر شباط (فبراير) تبدأ الأجواء تميل قليلاً نحو الدفء او بالأحرى تنتهي غالباً موجات البرد القاسية والسقيع، وهذا ما يجعل الأمور مناسبة للزراعة بشكل عام، فانتهاء البرد القارس ووفرة المياه والرطوبة وسطوع الشمس لأوقات اكثر كل ذلك يساعد البذور التي تحت التراب على الانتعاش، ويساعد الشتلات والغراس المزروعة حديثاً في تثبيت جذورها في التربة لتبدأ بالنمو.

أهم المزروعات التي يمكن زراعتها خلال (فبراير):

1 الأشجار:

بالنسبة للأشجار المثمرة وغير المثمرة يعد شهر (فبراير) الأنسب لزراعة الأشجار سواء كانت عن طريق غرس الشجيرات التي تحتوي على جذور كالزيتون والحمضيات والصنوبريات، او غرس عقل (أقلام) من دون جذور كالتين والعنب والتوت، اوعن طريق زرع البذور في التربة وطمرها كالرمان والحمضيات والزنزالخت.

2 الخضراوات:

بالنسبة للخضراوات تزرع اغلب المحاصيل الصيفية اي التي تحصد في اشهر الصيف ومن اهم هذه المحاصيل:

(الكوسا، والباذنجان، والفليفلة، والبندورة والبامية، والبطاطا، والخيار، والزهرة او القرنبيط، والكرنب، والجزر، الفاصولياء، اللوبياء، والشمام، والبطيخ، والقرع الصيفي...).

3 الحشائش:

أما بالنسبة للحشائش فيمكن زراعتها بعدة مواسم خلال السنة، ولكن شهر شباط هو من افضل تلك المواسم ومن هذه النباتات:

(الملوخية، السبانخ، البقدونس، الكزبرة، والجرجير، والهندباء...)

4 النباتات العطرية:

ان الوقت في هذا الشهر مناسب جداً لزراعة النباتات العطرية ذات الفوائد الصحية، ومن الجدير بالذكر انها لا تحتاج الى مساحات كبيرة ويمكن زراعتها في قصيص او وعاء وأهمها:

(النعنع، والزعتر، والمردكوش، والميراميا، وإكليل الجبل، والريحان...)

5 الورود والزهور:

وبالنسبة للزهور والورود الجميلة يزرع الكثير من الأنواع في هذا الشهر سواء عن طريق العقل او البذور ومن اهمها:

(عقل الورد الجوري، والقرنفل، والاقحوان، والمنتور، والياسمين، والسجادة، وفم السمكة، والصباريات...).

