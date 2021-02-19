الإمام الجواد (عليه السلام).. موسوعة فكرية متكاملة

إيمانيات

أهل بيت النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) القدوة الشامخة قرناء القرآن لا يفترقون عنه لأنّهم المصداق الأمثل لكلِّ ما حمل القرآن من مفاهيم وقِيم، وهم المحور والإطار الجامع لوحدة الأُمّة وجمع شملها. والإمام محمّد بن عليّ الجواد (عليه السلام) هو أحد أعمدة بيت الطهارة والشرف، والذي هو (عليه السلام) امتداد للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام). إنّ مدرسة أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) تميزت بثراء عطائها واستمرار روافدها في العلوم المختلفة.. فكانت مدرسة واضحة المعالم محدّدة الأُسس والمنهج والأركان.

ساهم الإمام الجواد (عليه السلام) طيلة مدّة إمامته في إغناء هذه المدرسة العلمية وحفظ تراثها، وتربّى على يديه الكثير من علماء الرجال والحديث، وأخذوا منه العلوم والمعارف الإسلامية، وألّفوا كُتُبا وصنّفوا وأخصبوا يقظة الفكر وأثروا المدرسة الإسلامية. كان الإمام (عليه السلام) يعدّ أصحابه وأتباعه لعمل رسالي ويحثّهم على التعامل مع الأحداث وعدم الانسياق وراء الأفعال ورد الفعل ويحسنوا التعامل مع الأحداث ففي كتاب للإمام (عليه السلام) إلى أحد أصحابه: «قد وصلَ إليَّ كتابُك وقد فهمتُ ما ذكرتَ فيه وملأني سرورا، فسرّك اللهُ، وأنا أرجو من الكافي الدافع أن يكفي كيد كلّ كائد إن شاء تعالى».

من جهة أُخرى، كان (عليه السلام) يحذِّر الأُمّة من التنازع والخلاف الذي يقود الأُمّة إلى المصير المؤلم.. إلى الضعف والجبن والوهن والذي يؤدِّي إلى أن يكونوا شِيعا وفِرقا متناحرة متعادية يضرب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا (وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ) (الأنفال/ 46).

التزم أهل البيت (عليهم السلام) بالقرآن الكريم الذي يوجّه الأُمّة لأن تجتمع على كلمة التوحيد (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفا) (الروم/ 30)، وتعتصم بحبل الله (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعا وَلا تَفَرَّقُوا) (آل عمران/ 103)، وإنّ هذه الأُمّة أُمّة واحدة (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّة وَاحِدَة وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ) (المؤمنون/ 52). كما تمسّك أهل البيت (عليهم السلام) بالقرآن خير تمسّك بتحذيرهم للمسلمين من الفرقة والخلاف والتنازع، والالتزام بالوحدة والتعاطف والتكاتف. ودعوتهم (عليهم السلام) للأُمّةِ أن تحوَّل الطاقات إلى الدعوة الإسلامية، وحمل رسالة الله تعالى إلى البشرية بدلا من الفرقة والخلاف والتنازع؛ لئلا تستهلك الأُمّة طاقاتها وقواها في الصراع الداخلي فتضعف وتتمزق وتكون لقمة سائغة لأعدائها. فعلى أبناء الأُمّة أن يتسلحوا بالوعي، وعلى أصحاب الفكر والعلم والقلم ودُعاة الإسلام ومَن يحملون همّ الأُمّة والرسالة والواعين المخلصين من أُمّة سيِّد المرسلين أن يقفوا بوجه هذه الأعمال، التي تزرع الفرقة والخلاف، والدعوة إلى توحيد مواقف المسلمين، ورص صفوفهم، وعليهم أن يخضعوا وجهات النظر العلمية للحوار وللبحث العلمي من غير إثارة أو عصبية والله المستعان.

