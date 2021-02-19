إيمانيات

العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب، عم النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأمه نتيلة. ولد قبل عام الفيل بثلاث سنين أي سنة 56 قبل الهجرة النبوية، والعباس أصغر أولاد عبد المطلب، وكان أكبر من النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بثلاث سنين.

كان العباس قد تربى إلى جانب النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) في بيت أبيه عبدالمطلب الذي تكفل النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ ولهذا فقد قضى الكثير من حياته إلى جانب النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في الصغر والشباب. لهذا كانت الصداقة بالإضافة إلى القرابة تجمع بين الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وعمّه العباس بن عبدالمطلب، حيث لم يكن يفصل بينهما سوى سنتين أو ثلاث سنوات تزيد في عمر العباس، ?إلى جانب خلق العباس وسجاياه التي? ?أحبها الرسول الكريم،? ?فقد كان وصولا للرحم والأهل،? ?لا? ?يضن عليهم بجهد ولا مال،? ?وكان فطنا وذا مكانة مرموقة في? ?قريش?.? كان العباس جوّادا مفرط الجود، وصولا للرحم والأهل، فطنا إلى حدّ الدهاء، وبفطنته هذه التي تعززها مكانته الرفيعة في قريش، استطاع أن يدرأ عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حين يجهر بدعوته الكثير من الأذى والسوء. كان للعباس منزلة عظيمة عند الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكان الصحابة يعترفون له بفضله ويشاورونه، ويأخذون رأيه، قال ابن المسيّب، عن سعد: كنا مع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأقبل العبّاس، فقال: «هذا العبّاس أجود قريش كفّا وأوصلها». وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من آذى العبّاس فقد آذاني».???????

كان العباس قد تربى إلى جانب النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في بيت أبيه عبد المطلب الذي تكفل النبي؛ ولهذا فقد قضى الكثير من حياته إلى جانب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الصغر والشباب. دخل العباس في الإسلام، وشهد معه الكثير من المواقف.

كان العباس تاجرا وأحد أثرياء مكة، وقد تولى أمر السقاية والرفادة بعد وفاة أخيه الأكبر أبي طالب كما تصدى عمارة المسجد الحرام،وقد تكفل بـجعفر بن عمه مساعدة لأبي طالب.

حضر العباس في المجلس الذي أعده النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأقاربه وأهل بيته وهو المسمى بيوم الدار، كان يحامي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أيام المقاطعة التي حصلت لبني هاشم من قبل قريش.

في بيعة العقبة الثانية التي حدثت في الليل كان العباس من الحاضرين، وأول من تكلم وحامى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأخذ البيعة المؤكدة من الأنصار.

ويجيء يوم حنين ليؤكد فدائية العباس، فقد كان صوت العباس يومئذ وثباته من ألمع مظاهر السكينة والاستبسال، فبينما كان المسلمون مجتمعين في أحد أودية «تهامة» ينتظرون مجيء عدوهم، كان المشركون قد سبقوهم إلى الوادي وكمنوا لهم في شعابه شاحذين أسلحتهم، وعلى حين غفلة انقضوا على المسلمين في مفاجأة مذهلة جعلتهم يهرعون بعيدا، وكان حول النبي ساعتئذ العباس ولم يكن العباس بجواره فقط، بل كان بين قدميه آخذا بخطام بغلته، يتحدى الموت والخطر، وأمره الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يصرخ في الناس، وكان جسيما جهوري الصوت، فراح ينادي: «يا معشر الأنصار، يا أصحاب البيعة». فردوا «لبيك لبيك»، وانقلبوا راجعين جميعاٌ بعد أن شتتهم هجوم المشركين المفاجئ، وقاتلوا وثبتوا، فنصرهم الله. وكان العباس على يمين النبي، وابنه الفضل على شمال النبي، وعلي يقاتل أمام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد أبلى العباس بلاء حسنا في هذه المعركة فقد قتل ستة أشخاص من العدو من الذين هجموا على النبي، وأرادوا أن يقتلوه.

