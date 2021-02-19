التفرقة العنصرية.. ظلم وخطر اجتماعي للبشرية

إيمانيات

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أنّ البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنّ لكلّ إنسان حقّ التمتع بجميع الحقوق والحريّات المقرّرة فيه، دون أيّ تمييز، ولا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي، وجميع البشر متساوون أمام القانون، ولهم حقّ متساو في حمايته لهم من أيّ تمييز ومن أيّ تحريض على التّمييز، وأنّ إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصري الصّادر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1963، يؤكِّد رسميّا ضرورة القضاء السَّريع على التَّمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافَّة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشَّخص الإنساني واحترامها، وإيمانا منها بأنّ أيّ مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية، مذهب خاطئ علميّا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أيّ مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أيّ مكان.

هذا الكلام الوارد في الميثاق الأمميّ، كيف تتم ترجمته واقعا، ونحن نرى الكوارث والمجازر والجرائم التي ترتكب، والعنصرية المفرطة بحقّ الشعوب المستضعفة، من حصارها وحرمانها حقها، وقهر الأقليات الدينية في بعض المجتمعات، وعدم احترام مقدَّساتها.

إنَّ العمل من أجل وحدة الأمّة الإسلامية، وتعزيز تماسكها وتلاحمها، هو من أهمّ الفرائض والواجبات، وخصوصا في هذا الزمن العصيب، الذي تراجعت فيه مكانة الأمّة على المستوى العالمي، وأصبحت دولها تصنَّف ضمن خانة الدول النامية، أو العالم الثالث، وعادة ما تحتلّ أواخر الدرجات ضمن أيّ تقرير دولي لرصد مسيرة التقدم العلمي، أو التنمية الاجتماعية.

وإذا كانت الوحدة مطلوبة على كلّ الأصعدة والمستويات، فإنّها أكثر إلحاحا وضرورة على الصعيد الديني، ذلك أن العامل الديني هو من أعمق العوامل وأشدها تأثيرا على نفس الإنسان وسلوكه.

فالقيم الدينية الصحيحة، حين تأخذ موقعها في نفوس أبناء المجتمع وأفكارهم، تدفعهم إلى أعلى درجات التماسك والتلاحم، وتصنع منهم أفضل واقع وحدوي، وتمنحهم القدرة على تجاوز عوامل التجزئة والنزاع.

وهذا ما حصل بالفعل عند انبثاق نور الإسلام، ودخول القبائل العربية إلى رحابه، حيث نقلهم من حالة التشرذم والاحتراب إلى آفاق الإخوة والتآلف يقول تعالى: (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا...) (آل عمران/ 103).

وقد عبّر القرآن الكريم عن المستوى الرفيع لوحدتهم وتماسكهم، بأنّهم: (يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ) (الصف/ 4)، كما وصف رسول الله تلك الدرجة العالية التي بلغوها من التوحد والتضامن، بأنّهم أصبحوا بمثابة جسد واحد. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى».

هذا هو العطاء الطبيعي للقيم الدينية الصحيحة، التي تزرع في النفس روح المحبة للآخرين، واحترامهم، وتربي على أخلاقيات التعاون وخدمة المصلحة العامّة، وتحصّن الإنسان عن التأثير السلبي للعصبيات العنصرية والقومية والقبلية والفئوية. وكما أنّ الدين بقيمه وتعاليمه الصافية يكون مصدرا وصانعا لأرقى حالات الوحدة والانسجام في الأمّة، فإنّه عندما تتعرض قيمه ومفاهيمه للتحريف والتزييف، يساء استخدامه كأشدّ معول للتفرقة والخصومة والنزاع، وطالما استغلت الأديان في تمزيق الشعوب، وإشعال الفتن والحروب، حين يتّخذ البعض من الدين غطاء لنزعة الهيمنة والاستبداد، ويحتكر لنفسه حقّ فهم الدين وتفسيره، وفقا لتوجهاته السياسية والفكرية، قامعا لكل الآراء الأخرى، ومصادرا لحريات معتنقيها، والذين سيضطرّون للدفاع عن حقوقهم، ونصرة آرائهم ومذاهبهم في تفسير الدين وفهمه، ما يقود الأمة إلى حالة الفتن المذهبية، والصراع الداخلي، وعادة ما تكون الخصومات الدينية في المجتمعات هي الأكثر حدة وعنفا.

وقد حذّر القرآن الكريم من استخدام الدين أداة للفرقة والنزاع، يقول تعالى: (وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ* مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعا كُلُّ حِزْب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) (الروم/ 32). ويقول تعالى: (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) (الشورى/ 13).

