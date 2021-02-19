إيمانيات

تنطلق التّربية الإسلامية لحب الوطن في غرس المبادئ والقيَم منذ نعومة الأظفار، فحب الوطن في الإسلام فطرة جُبِل عليها الإنسان، ودور التّربية في حبّ الوطن يتلخّص فيما يأتي: ? التربية على استشعار ما في الوطن من فضائل سابقة. ? أن تكون التّربية على أساس الحب والتآزر مع أبناء الوطن، ممّا يجعل الوطن أكثر تماسكا في مواجهة الظّروف المُختلفة. ? تعزيز حب الانتماء الإيجابي للوطن، وذلك عن طريق التّعامل مع المؤسسات المختلفة، كالمساجد، والمدارس، وغيرها. ? أن يُدرك الفرد ما عليه من الواجبات، على أن يُقدّمها بأكمل وجه. الدّفاع عن الوطن، سواء بالقول أو الفعل. وحتى يتحقّق حبّ الوطن عند الإنسان لابدّ من تحقّق صدق الانتماء إلى الدِّين أوّلا، ثمّ الوطن ثانيا، إذ إنّ تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف تحثّ الإنسان على حبّ الوطن؛ ولعلّ خير دليل على ذلك ما ورد أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وقف يخاطب مكّة المكرمة مودعا لها وهي وطنه الذي أُخرج منه، حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم) مخاطبا: «ما أطيبكِ من بلد، وأحبَّكِ إليَّ، ولولا أنّ قومي أخرجوني منكِ ما سكنتُ غيركِ». ولولا أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو مُعلِّم البشرية يحبّ وطنه لما قال هذا القول الذي لو أدرك كلُّ إنسان مسلم معناه لرأينا حبّ الوطن يتجلّى في أجمل صوره وأصدق معانيه، ولأصبح الوطن لفظا تحبّه القلوب، وتهواه الأفئدة، وتتحرّك لذكره المشاعر. وإذا كان الإنسان يتأثر بالبيئة التي وُلِد فيها، ونشأ على ترابها، وعاش من خيراتها؛ فإنّ لهذه البيئة عليه (بمن فيها من الكائنات، وما فيها من المكونات) حقوقا وواجبات كثيرة تتمثّل في حقوق الأُخوّة، وحقوق الجوار، وحقوق القرابة، وغيرها من الحقوق الأُخرى التي على الإنسان في أي زمان ومكان أن يُراعيها وأن يؤدِّيها على الوجه المطلوب وفاء وحبّا منه لوطنه. وإذا كانت حكمة الله تعالى قد قضت أن يُستخلف الإنسان في هذه الأرض ليعمرها على هدى وبصيرة، وأن يستمتع بما فيها من الطيِّبات والزينة، لاسيّما أنّها مُسخّرةٌ له بكلِّ ما فيها من خيرات ومعطيات؛ فإنّ حبّ الإنسان لوطنه، وحرصه على المحافظة عليه واغتنام خيراته؛ إنّما هو تحقيقٌ لمعنى الاستخلاف الذي قال فيه سبحانه وتعالى: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) (هود/ 61). فيما يأتي بعض واجبات الفرد تجاه وطنه: الولاء والإخلاص للدولة والوطن، وذلك من خلال حب واحترام جميع المواطنين مسلمين كانوا أم غير مسلمين. الدفاع عن الوطن وهو واجبٌ مقدس، لأنّ الوطن للجميع، وتعرض الوطن للإعتداء يصيب جميع المواطنين، لذلك الدفاع عن الوطن هو واجب على كلّ فرد في حالات الضرورة؛ مثل تعرض الدولة لاعتداء داخلي أو خارجي، والدفاع عن الوطن لا يقتصر على الدفاع بالنفس فقط، ولكن بالمال، واللسان على شكل دعم نفسي، وغيرها من الأمور. الاحترام لنظام الدولة ودستورها؛ وذلك من خلال القيام بالواجبات الدينية، والإجتماعية، والإقتصادية، والأمنية، والثقافية، والصحية، وذلك حفاظا على أمن واستقرار الدولة، وعدم التخريب في الممتلكات العامة، أو إثارة الفوضى.