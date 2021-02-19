قرارات الجلسة.. غير ملزمة للحكومة

آراء

حكومة تصريف العاجل من الأمور غير ملزمة بإنجاز ما يفرض عليها من قبل النواب ولا يحق للنواب مساءلتها سياسيا، ورأيي أن موافقة الحكومة على حضور الجلسة الخاصة، والتي طالب بها بعض النواب لن تكون نتائجها إيجابية فالجلسة من أجل مناقشه آثار «كورونا». والأوضاع الاقتصادية وآثار «كورونا» عليها وبالخصوص أصحاب المشاريع الصغيرة، ونحن نعلم أن الحكومة لم تشارك أو تحضر اجتماعات اللجان البرلمانية الخاصة بهذا الشأن أو غيره، وكانت غير جاهزة للحضور وبقدرة قادر وافقت على حضور هذه الجلسة الخاصة والتي برأيي لن تغني ولن تسمن من جوع، واذا كانت الحكومة جادة في مناقشة الأمر وايجاد حلول لهذه القضية فلتتخذ قرارات ايجابية بخصوص اصحاب المشاريع الصغيرة ، او اي قضية أخرى دون الحاجة الى جلسة خاصة.

وأعتقد أن أغلب النواب والشعب سيصفق لها متى ما قامت بذلك أما حضور الجلسة وهي حكومة تصريف العاجل من الأمور فلن يفي بالغرض وسيكون فقط لتسجيل موقف ولإحراج بعض نواب الامة ، ولقد كنت أتمنى ان تقوم الحكومة بخطوات وإجراءات عملية بخصوص هذه القضية ومد يد العون ومساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة من دون جلسة خاصة ولا عامة.

وبالختام أدعو الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها وأن يزيل عنا رب العباد وعن العالم بأسره هذا الوباء.

