loader

آراء

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

قلم جاف

قرارات الجلسة.. غير ملزمة للحكومة

يوسف حجي
مقالات أخرى للكاتب
الجمعة 19 فبراير 2021

حكومة تصريف العاجل من الأمور غير ملزمة بإنجاز ما يفرض عليها من قبل النواب ولا يحق للنواب مساءلتها سياسيا، ورأيي أن موافقة الحكومة على حضور الجلسة الخاصة، والتي طالب بها بعض النواب لن تكون نتائجها إيجابية فالجلسة من أجل مناقشه آثار «كورونا». والأوضاع الاقتصادية وآثار «كورونا» عليها وبالخصوص أصحاب المشاريع الصغيرة، ونحن نعلم أن الحكومة لم تشارك أو تحضر اجتماعات اللجان البرلمانية الخاصة بهذا الشأن أو غيره، وكانت غير جاهزة للحضور وبقدرة قادر وافقت على حضور هذه الجلسة الخاصة والتي برأيي لن تغني ولن تسمن من جوع، واذا كانت الحكومة جادة في مناقشة الأمر وايجاد حلول لهذه القضية فلتتخذ قرارات ايجابية بخصوص اصحاب المشاريع الصغيرة ، او اي قضية أخرى دون الحاجة الى جلسة خاصة.
وأعتقد أن أغلب النواب والشعب سيصفق لها متى ما قامت بذلك أما حضور الجلسة وهي حكومة تصريف العاجل من الأمور فلن يفي بالغرض وسيكون فقط لتسجيل موقف ولإحراج بعض نواب الامة ، ولقد كنت أتمنى ان تقوم الحكومة بخطوات وإجراءات عملية بخصوص هذه القضية ومد يد العون ومساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة من دون جلسة خاصة ولا عامة.
وبالختام أدعو الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها وأن يزيل عنا رب العباد وعن العالم بأسره هذا الوباء.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة