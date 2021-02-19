القانون الكويتي.. عدالة وإنسانية

آراء

بما أن دولتنا الحبيبة الكويت قد اتسمت دوليا بتوجهاتها الانسانية في كل مشارق الأرض ومغاربها وكل مواطن محب لوطنه يفتخر بذلك، فان عدالة القوانين في دولتنا الحبيبة لا تقل جمالا وعدلا عن غيرها من التشريعات الأخرى، فاذا ساد النظام، ساد السلام وارتقى الشعب بقيمه وأخلاقه وفق مبدأ من احترم قانونه احترم نفسه، ان الشخص العاقل لايحتاج لقانون ليجعل منه شخصا سويا وصائبا او يجعله يتصرف بطريقة صحيحة، بينما الشخص السيئ سيجد دائما طرقا متاحة أمامه لفعل الخطأ او مخالفة القانون، ولك ان تتخيل قانونا بلا تطبيق! او نظاما بلا تنظيم! وما هو اهم من العدل في الحياة في نظام الدولة.

يستند كل نظام قانوني بالضرورة إلى ا?حكام عامة يقوم عليها وتسري كا?صل عام في شا?ن كل فروع القانون، حيث يتصف القانون الكويتي بأنه من اكثر القوانين الصارمة التي تتصف بالعدالة لا بالظلم، ويصر القانون الكويتي على تحقيق رغبة الوطن في تحقيق العيش ببلاد هنيئة بلا فساد وبلا جرائم وبلا حوادث ولا مشاكل، فالكويت تعتبر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، ولايجوز على اي شخص يسكن على ارضها ان يمس سيادتها وقوانينها التي يعلوها وسام العدالة والمساواة والحرية الحقيقية والتي هي من اساسيات النظام القانوني الكويتي، وأرجو في نهاية مقالتي إدامة نعمة الامن والامان والسلام على وطننا الغالي الكويت وأن يحفظ الله شعبها وأميرها من كل مكروه. اللهم آمين.

الطالبة: بلقيس سعد العنزي