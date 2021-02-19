مناهج الكويت بين أمل وعمل

آراء

عظم الاهتمام بالبرامج المدرسية وزيادة محاولات السعي لتطويرها والارتقاء بها، وكان هناك ربط طردي بين تقدمها وتطورها وبين وضعية المجتمع، وخاصة بعد الطفرة الهائلة في مجال التكنولوجيا وما ترتب عليه من تعاظم دور البرامج المدرسية في مواكبة ذلك التطور، ونظرا لتقلص دور الأسرة في الوقت الحالي في تربية وتنشئة الأبناء ورعايتهم للعديد من الأسباب، ما ترتب عليه عدم وجود وقتٍ كافٍ للقيام بالتنشئة السليمة كما كانت من قبل، لذلك تؤكد معظم المصادر والتوجهات تعاظم دور المدرسة في هذا السبيل، وما يشجع على الاهتمام بدور المدرسة في توعية الأطفال ببيئتهم وكيفية الحفاظ عليها، وان أولى المؤسسات المسؤولة عن هذا الشأن هي المدرسة، وقد أدى ذلك إلى تطوير برامج الإعداد والتدريبات العملية في مجال التربية.

والإطار الوطني الجديد للمناهج تم وضعه بما يتوافق مع تحقيق رؤية الكويت بشكل واضح، من دون فواصل أو حواجز، وهو إطار نتحرى أن تكون صياغته واضحة ودقيقة، وهذا ما نطمح إليه فعلا، ما يعني أنه لن تكون هناك صعوبة في فهم المناهج، حيث ستقدم للجميع المعرفة والإلمام بالتعليم الأساسي.

وفي هذا الإطار سوف تنتهي مسألة العوالم المستقلة والمنعزلة لكل مادة دراسية، فهو يحقق التكامل بين المواد الدراسية، فعمل كل مادة دراسية بمعزل تام عن الأخرى لم يعد موجودا مع الإطار الجديد، وايضا وضع نموذج عام ينظم محتوى المواد الدراسية، إضافة إلى أن المعايير تدعم بعضها بعضا، مثلا، معيار في الرياضيات يعززه معيار آخر في مادة العلوم وهكذا.

نحن نأمل بأن يتم ايجاد طرق متطورة في المستقبل تساعد على توصيل المعرفة بشكل أفضل من خلال السعي في تطوير المناهج.

الطالبة: نور سيد أحمد