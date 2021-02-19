المناهج التعليمية في فنلندا تجربة فريدة من نوعها

آراء

اشتهرت فنلندا بمواكبة التطور، حيث يعد النظام التعليمي لفنلندا من أفضل النظم التعليمية في العالم وفقا للتصنيفات العالمية، حيث اتاحت للطالب اختيار المواضيع التي يريد دراستها والتي يتوقع أن يكون ناجحا ومبدعا فيها، اما المواد والمواضيع التي لا تروق له فلا يقوم بدراستها، ولا توجد حصص روتينية التي يمل منها الطالب عادة، وايضا يتميز النظام التعليمي في فنلندا من ناحية الزمان فالأطفال يبدؤون المرحلة الدراسية الأولى «الروضة» فيتعلمون بهذه المرحلة عن الطبيعة وعالم الحيوانات والنباتات، ايضا يهتم المعلمون في هذه المرحلة بالألعاب الحرة وهي مرحلة اختيارية وليست اجبارية، وبعدها تبدأ المرحلة الأساسية من سن السابعة وتستمر لمدة 9 سنوات من الصف الأول الى الصف التاسع، حيث يقضي الطلاب يومهم في المدرسة ما بين 3-4 ساعات، أما الطلاب في المرحلة الثانوية فيقضون في اليوم 6 ساعات في المدرسة، اما بالنسبة للمعلمين فلهم حرية اعداد المناهج الدراسية واختيار الكتب الأنسب لهم لتعليم الطلاب، كما تركز المناهج الفنلندية على بناء شخصية مستقلة للطالب من خلال التعليم الذاتي بدلا من الاعتماد الكلي على المعلم والمدرسة، وايضا تتميز المناهج الفنلندية بخلوها من الحشو وكثافة المحتوى التعليمي، كما يحرصون على العمل الجماعي الذي ينمي شخصية الطالب، وحتى الواجبات المدرسية تكون سلسة ومرنة حيث لا تأخذ اكثر من نصف ساعة من وقت الطالب، كما أن التعليم مجاني في جميع مراحله من الروضة وحتى الجامعة، لذا نجحت فنلندا واشتهرت بهـذا النظام التعليمي الفريد من نوعه.

الطالبة: منيفة جاسم نادر