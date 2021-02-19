التعليم في اليابان والكويت

آراء

يعد نظام التعليم في اليابان، مقارنة ببلداننا الخليجية والعربية أحد أفضل الأنظمة التعليمية في العالم بين الشباب والبالغين لان الشعب الياباني مهتم بالتعليم ويرى ان التعليم والأطفال هما ثروة الغد للبلاد ويكرسون حياتهم للتعليم بشكل جيد لتستفيد منهما البلاد فيما بعد.

المجتمع الياباني يدعم بعضه بعضا من ناحية التعليم والمعلمين، حيث إن مناهج اليابان متكاملة من جميع النواحي فهي تدعم منهج الرياضيات مع منهج العلوم، والعام الدراسي في اليابان يبلغ 240 يوما حيث لايوجد لديهم اجازات طويلة فإجازاتهم الدراسية لا تتعدى خمسة أسابيع عكس ما نحن عليه في الكويت مثل اجازة الصيف ثلاثة الى اربعة اشهر.

الايجابيات التي تميز التعليم في اليابان وتجعله افضل من غيره من مناهج وطرق تدريس أنه يتسم بالادارة الجيدة، ويعتبر التعليم في اليابان الزاميا من 6 سنوات الى 15 سنة عكس الكويت فالتعليم فيها من المرحلة الابتدائية الى المرحلة المتوسطة الزامي، ولا يقبل المنهج الياباني بالتعليم الخاص حيث يعتبر التعليم الخاص ممنوعا، اما الكويت فهي لا تجرم التعليم الخاص بل العكس فالتعليم في الكويت بعضه قائم على التعليم الخاص.

الطالبة: نورة بدر المطيري