زمهرير الشام.. عاصفة عاتية تضرب أربع دول

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عواصم- الوكالات: ضربت عاصفة ثلجية عاتية بلاد الشام في سورية ولبنان وفلسطين والأردن، وخلفت أضرارا كبيرة منها انقطاع الكهرباء في بعض المناطق، وغلق عدد من الطرق، وحوادث السير كما فاقمت معاناة النازحين في مخيمات شمال سورية.

وفي فلسطين أفادت وكالة «وفا»، أنه بسبب تراكم الثلوج، قام متطوعو الدفاع المدني بنقل حراس المسجد الأقصى إلى منازلهم، وشهدت شوارع بيت لحم أزمات مرورية ووجود مركبات عالقة.

وأفادت وكالة «معا» امس نقلا عن جهاز الدفاع المدني قوله إن طواقمه في مختلف المحافظات تعاملت مع 165 حادثا منذ بداية المنخفض. وأوضح مدير العلاقات العامة في جهاز الدفاع المدني، المقدم نائل العزة في بيان، امس أن طواقم الدفاع تعاملت مع 16 حادث حريق من بينها 3 حرائق في منازل، وأزالت 34 حالة من العوائق والأجسام التي تطايرت بفعل الرياح، وتصريف مياه من منازل ومنشآت في 37 حالة، والتعامل مع انسكاب وقود من خزانات تابعة لوزارة الزراعة في رام الله. وأضاف العزة، أنه تم التعامل أيضا مع 11 حادث سير نتج عنها حالة وفاة و13 إصابة متفاوتة.

وكانت هيئة الارصاد الجوية الفلسطينية قد أكدت أن منخفضا عميقا قطبي المنشأ سيؤدي لتساقط الثلوج على المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 700 متر فوق سطح البحر.

ويعد هذا المنخفض الأول من نوعه خلال 6 أعوام، إذ لم تشهد جبال الضفة تراكم الثلوج منذ عام 2015 باستثناء أعلى القمم.

ثلوج دمشق

وفي سورية بثت وكالة الأنباء «سانا» لقطات مصورة وصورا لتساقط الثلوج على دمشق، وعدة محافظات وقد غطت باللون الأبيض بشكل كثيف للغاية وخلت من المارة، وسط انعدام مظاهر الحياة، وتسبب المنخفض أيضا بإغلاق طرق وإلغاء امتحانات الطلاب، وأُبلغ طلاب الجامعات في العاصمة السورية دمشق ومحافظات أخرى بتأجيل امتحاناتهم بسبب الطقس السيئ. بينما حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في بيان جميع المواطنين عبر صفحتها «فيسبوك» من المنخفض القطبي لغاية يوم الخميس 18 فبراير. وأوضح مصدر بقسم الجاهزية في محافظة السويداء أن سماكات الثلوج كانت متفاوتة وتجاوزت نصف مترا، في منطقة أم حوران بضهر الجبل في المحافظة. وفي محافظة حماة وسط البلاد، استخدمت الجرافات لفتح الطرق التي غطتها الثلوج، في حين انزلقت المركبات على الجليد، وهو ما تسبب في مزيد من اضطراب حركة المرور.

مأساة النازحين

على صعيد متصل تعيش مخيمات النازحين في شمال غربي سورية تعيش ظروفا صعبة جراء المنخفض الجوي الأخير. وقالت مصادر إن أضرارا لحقت بالمخيمات في ريف حلب الشمالي بسبب هطول الأمطار، وكان آلاف النازحين يعانون أصلا من تداعيات المنخفض الجوي السابق، حيث فقد الكثير منهم خيامهم.

ويواجه اللاجئون السوريون في بلدة عرسال اللبنانية على الحدود مع سوريا أوضاعا معيشية صعبة أيضا، مع تساقط الثلوج وسط نقص في مواد التدفئة والمساعدات الأساسية. وكانت الأمم المتحدة أشارت في دراسة، نشرت في الآونة الأخيرة، إلى أن 9 أسر سورية لاجئة في لبنان من بين كل 10 أسر، تعيش في فقر مدقع.

عطلة رسمية

وفي الأردن، أعلنت الحكومة أن يوم امس عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص جراء العاصفة الثلجية التي أدت لإغلاق طرق رئيسية وفرعية في شمال البلاد وجنوبها ووسطها. وحذّرت مديرية الأمن العام المواطنين من الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، كما دعتهم للابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول.

وإلى جانب فلسطين والأردن وسورية ولبنان، تساقطت ثلوج كثيفة أيضا في شمال العراق وتركيا، وأبعد من ذلك، حيث شهدت اليونان أشد تساقط للثلوج خلال 12 عاما.

