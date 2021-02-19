القدس تكتسي بحلة بيضاء للمرة الأولى منذ سنوات

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القدس المحتلة- الوكالات: اكتست مدينة القدس الشرقية المحتلة بحلة بيضاء في الساعات الأولى من صباح امس مع التساقط الكثيف للثلوج للمرة الأولى منذ سنوات. وبدأ تساقط الثلوج مع ساعات مساء الاربعاء ولكن في منتصف ليل الأربعاء الخميس اكتست شوارع ومنازل المدينة بحلة بيضاء مع تراكم الثلوج. وسارع سكان المدينة للهو بالثلج في ساعات ما بعد منتصف الليل خشية ذوبانه في ساعات الصباح. وتناقل الفلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد التساقط الكثيف للثلوج بما في ذلك على المسجد الأقصى بما فيه قبة الصخرة المشرفة. وكانت الثلوج قد تساقطت على مدينة القدس في العام 2019 ولكن لم تكن بالكثافة التي تساقطت فيها بالساعات الماضية منذ العام 2015. وأدى تساقط الثلوج الذي صاحبته رياح شديدة، إلى إغلاق عدد من الشوارع بالمدينة. وقالت الارصاد الجوية الفلسطينية في بيان إن الأراضي الفلسطينية تحت «تأثير منخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ».

