برد قطبي يجمِّد تكساس.. وتحذيرات من «كارثة»

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هيوستن- الوكالات: حرمت موجة صقيع قطبية نادرة نحو مليوني أميركي الكهرباء في ولاية تكساس الغنية بالنفط، بينما امتدت موجة البرد القوية على مساحات واسعة في الولايات المتحدة، ويفترض أن تستمر حتى يوم الاحد. وأكدت خدمة الارصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة أن 100 مليون أميركي في المنطقة الوسطى من البلاد يعيشون في ظل عواصف ثلجية متفاوتة في الخطورة.

وبدأت كتلة الهواء الباردة القادمة من القطب الشمالي بالانحسار، وفق الأرصاد الجوية، لكن درجات الحرارة المنخفضة ستبقى «ما دون معدلها الطبيعي بـ11 إلى 19,5 درجات مئوية» في الجزء الأوسط من الولايات المتحدة، وفق ما كتب خبراء الأرصاد الجوية.

وأكد جيف زينتس منسق مكافحة وباء «كوفيد-19» في البيت الأبيض، أن الطقس البارد أثر على حملة التلقيح على خلفية إغلاق بعض مراكز التطعيم.

من جهته، أرجأ الرئيس جو بايدن زيارة كانت مقررة امس إلى مصنع لـ«فايزر» ينتج اللقاحات في كالامازو في ميشيغان بسبب الطقس. وأحصيت أكثر من 30 وفاةً مرتبطة بالطقس البارد في جميع أنحاء البلاد، وفق وسائل إعلام أميركية، فيما حضت السلطات السكان إلى توخي الحذر.

وفي تكساس، عنونت صحيفة «هيوستن كرونيكل» اليومية «إخفاقات السلطة». ولجأ سكان هيوستن أكبر مدن ولاية تكساس إلى كنيسة «لايكوود» الأربعاء هرباً من البرد، ونتيجة انقطاع الكهرباء. وقال النائب السابق في تكساس الديموقراطي بيتو أورورك لقناة «أم أس أن بي سي» إنه «كان ممكناً التحصن ضد كل تلك الصعوبات»، معتبراً أن «تكساس ليست بعيدة عن أن تكون ولاية فاشلة». وأكدت الشركة المزودة للكهرباء في الولاية أن 200 ألف منزل لا يزال محروماً من الكهرباء، فيما قد تتواصل انقطاعات التيار لوقت أبعد. وحتى مساء الأربعاء كان 2,3 مليون منزل وشركة في تكساس محرومةً من الكهرباء وفق موقع «باور أوتادج».

وحذر مسؤولون بولاية تكساس من «كوارث، وطلبت السلطات من السكان في أكثر من 100 مقاطعة في تكساس غلي مياه الشرب في ظل استمرار انقطاع إمدادات الطاقة عن محطات المعالجة. كما تعطلت إمدادات مياه الشرب بالصنابير تماما أو بشكل متقطع لأكثر من 12 مليون شخص في ثاني أكبر الولايات الأميركية، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 29 مليون نسمة.

بدورها، قالت لينا هيدالجو، أكبر مسؤولة منتخبة في مقاطعة هاريس التي تضم هيوستن «هذه من نواح عديدة كوارث وسط الكارثة». وأضافت «التأثيرات المتعاقبة لن تنتهي».

