صدمة التوتر العالي.. «جويس» تعصف بكهرباء لبنان

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بيروت- الوكالات: أدت العواصف الثلجية إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب المدن، حيث تجتاح البلاد عاصفة شديدة جراء هذا المنخفض الجوي الذي بدأ الثلاثاء ويستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي. وفقا للوكالة الوطنية للإعلام، أعلنت مؤسسة الكهرباء في بيان، أنه «بنتيجة العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان، تعرضت الشبكة الكهربائية.. إلى صدمة على خطوط التوتر العالي، ما أدى بدوره الى انفصال جميع المجموعات الإنتاجية بالتتالي عن الشبكة الكهربائية». وأضافت الوكالة: «وبناء عليه، انقطعت التغذية بالتيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية، وحاليا تواصل الفرق الفنية جهودها لإعادة المجموعات تباعا إلى الخدمة، وبالتالي إعادة التغذية الكهربائية تدريجيا الى مختلف المناطق». وبحسب الارصاد الجوية، فإن المرتفعات الجبلية في إقليم كردستان العراق ستتعرض لتساقط الثلوج، اليوم. وتتميّز العاصفة «جويس» كما اطلق عليها في لبنان بأنها تحمل معها «برودة شديدة». حسب رئيس دائرة التقديرات في ?مصلحة الارصاد الجوية? في مطار ?بيروت? عبد الرحمن الزواوي الذي قال انها «قد تكون أبرد عاصفة ثلجية يمكن أن تضرب لبنان هذا العام»، مشيرا الى أن «درجات الحرارة على ارتفاع 500 متر في الطبقات العليا للضغط الجوي وصلت الى 33 درجة تحت الصفر»، واضاف أنه «كلما انخفضت الحرارة في هذه الطبقة يعني ذلك أن تساقط ?الثلوج? سيتدنى في المناطق».