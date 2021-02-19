كتل سياسية عراقية رداً على تخرصات رغد صدام حسين: عودة «البعث» حلم لن يتحقق

عربيات ودوليات

اعتبرت بعض القوى السياسية العراقية، حديث رغد صدام حسين بأنها محاولة لتلميع صورة والدها ونظامه السوداوي سواء في العراق او المجتمع العربي، مذكرة من منا لا يتذكر تلك الافعال الشنيعة التي قام بها من خلال جر العراق الى الحروب الدموية سواء الحرب اتجاه الجارة ايران او من خلال الاجتياح الهمجي للجارة الشقيقة الكويت.

وقال عقيل الرديني المتحدث باسم «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه رئيس وزراء العراق الأسبق حيدر العبادي، ان رغد صدام حسين تحاول عبر قناة العربية تلميع صورة والدها ونظامه البائد، وأضاف «من منا لا يذكر جرائم نظام صدام بحق العراق واغراقه في حروب دموية لم تجلب سوى الدمار والخراب.. واجتياحه الهمجي للجارة الشقيقة الكويت وما جره على العراق والمنطقة من ويلات».

أوضح الرديني لـ«النهار» ان تخرصات رغد عن والدها بأنه كان حنونا ولا يحب الدماء والحرب تثير السخرية، وأضاف متوجها الى ابنة الطاغية المقبور «كل هذه الدماء والمآسي التي جرها صدام على العراق وشعوب المنطقة وهولا يحب الحرب.. ماذا لو احب الحرب ماذا كان سيفعل ؟!».

وختم المتحدث باسم «ائتلاف النصر»: «نقولها للتاريخ لا عودة لكِ ولا الى نظام ابوك البعثي الدكتاتوري».

من جهته، اعتبر النائب عن تحالف «الفتح» كريم عليوي ان «طموح رغد صدام حسين في العمل السياسي في العراق، حلم لم ولن يتحقق، وقوى العراق الوطنية السياسية والشعبية، لن تسمح بعودة البعث تحت اي عنوان كان».

واضاف عليوي ان «ظهور رغد، بهذا التوقيت امر مقصود، يهدف الى ايصال رسائل، لكن الدستور العراقي يمنع اي نشاط لحزب البعث مهما كان، وكل من سيحاول ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية».

في السياق عبر النائب عن «ائتلاف دولة القانون» خلف عبدالصمد، عن امتعاض الائتلاف الشديد ازاء سماح الحكومة الاردنية لرغد بالظهور في لقاء تلفزيوني مما يشكل اساءة لمشاعر العراقيين ويعطي رسائل غير ايجابية».

وأوضح في بيان ان «الموقف الاردني يدعونا الى العمل على الغاء الاستثناءات والتعامل مع الاردن بشكل متكافئ وفقا للمصلحة العراقية العليا»، داعياً مجلس النواب العراقي الى التحرك الجاد نحو ادانة احتضان الاردن لرموز البعث المجرم وضرورة تسليمهم للحكومة العراقية ليحاكموا وفق القانون.

وأضاف انه «كما ندعو وزارة الخارجية الى القيام بدورها في اتخاذ الاجراءات الدبلوماسية اللازمة ردا على السلوك الاردني المرفوض والتعامل معه وفق قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وندعو الحكومة الاردنية الى مراجعة سياستها في التعامل مع العراق والنظر الى عوامل الجوار وان لا تكون سببا في دق اسفين التفرقة بين البلدين».

وختم النائب عن «ائتلاف دولة القانون» بيانه ان «العراقيين ينظرون الى حزب البعث عدواً دائما ولن ينسوا ابدا جرائمه ضد الانسانية».

