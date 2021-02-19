«نسناس» يهاجم هنا الزاهد!

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هاجم نسناس الفنانة المصرية هنا الزاهد، خلال تصوير مسلسلها التلفزيوني الجديد «حلوة الدنيا سكر». ونشرت هنا الزاهد مقطع فيديو من كواليس تصوير أولى حلقات المسلسل بعنوان «ساندي كراش»، التي عرضت السبت الماضي. وظهرت الزاهد في المقطع الذي نشرته على حسابها بموقع «إنستغرام» وهي تحمل النسناس «بودي»، الذي ظهر برفقتها في «ساندي كراش». لكن النسناس حاول الهرب منها وخدشها بمخالبه لتصرخ وهي تركض بعيدا «عضني عضني». ومسلسل «حلوة الدنيا سكر» مكون من 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي وكريم أبو ذكري، بحسب موقع «في الفن».