نظارات ذكية لعلاج عُسر القراءة

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طرحت شركة «أتول» الفرنسية نظارات ذكية متصلة بالإنترنت، أطلقت عليها اسم «ليكسيلين»، بهدف مساعدة من يعانون مشكلة عسر القراءة.

وطور العالمان ألبرت لو فلوش وجاي روبارس، وهما باحثان في فيزياء الليزر في جامعة «رين»، النظارة بعد أن سلطا الضوء على سبب محتمل لعسر القراءة، ويكمن في مستقبلات صغيرة في عيون المصابين باضطراب القراءة.

وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من عسر القراءة، فإن هذه المستقبلات الضوئية ليس لها الشكل نفسه في العينين؛ فهي غير متناظرة، لذلك يختار الدماغ الإشارة التي ترسلها إحدى العينين لإنشاء الصورة التي يراها الشخص.

ولدى أولئك الذين يعانون من عسر القراءة تكون هذه المنطقة من العين متناظرة في كلتا العينين، وقد يكون هذا مربكا للدماغ من خلال إنشاء «صور طبق الأصل» ولا يستطيع الاختيار بينها؛ ومصدر الارتباك هذا هو ما تصححه نظارات «ليكسيلين». وأظهرت نتائج الاختبارات التي أجريت على أكثر من 200 طفل، زيادة الثقة بالنفس وارتفاع النتائج الدراسية. يذكر أن كلفة هذه النظارات تبلغ 399 يورو، وهي مخصصة للأطفال، وستقدم شركة أتول نموذجا للبالغين في الأشهر القادمة.

