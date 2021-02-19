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ملكات مصر في موسكو


عرضت الفنانة التشكيلية المصرية، غالا عبد الفتاح، أبرز لوحاتها الفنية في مكتبة المركز الثقافي الذي يحمل اسم فولوشين في موسكو.
وأكد الخبير الروسي في علم المصريات، فيكتور سولكين، أمين المعرض، أن موهبة غالا في روسيا تحظى بالكثير من المعجبين، حيث يجري افتتاح معارضها بانتظام في أرقى قاعات العاصمة موسكو.
ونوه بأنه تم اختيار مكتبة ومركز فولوشين لإقامة المعرض، لما يحظى باهتمام للحضارة المصرية، موضحا أن فن غالا عبد الفتاح يمثل جسرا ثقافيا مذهلا بين مصر وروسيا.
ووفقا للخبير الروسي، فقد نشر الكاتب الروسي الشهير، سيرغي كوبريانوف، كتابا باللغتين الروسية والإنكليزية، خصص لمسيرة غالا الإبداعية، حيث نشر أيضا لأول مرة وثائق وصورا فريدة من أرشيف عائلة الفنانة.
وتبرز لوحات غالا عبد الفتاح جمال ملكات مصر القديمة والنساء المعاصرات، والآثار العظيمة للفن المصري، والموضوعات الخالدة للأنوثة، ووفرة الطبيعة على ضفاف النيل، حيث يتم الاحتفاظ بالعديد من أعمال غالا في 14 دولة أوروبية وفي أكبر الدول العربية.


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