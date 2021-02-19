العلي: صرف دفتر مخالفات لـ «عقيد» وما فوق للتعامل مع مخالفي «المرور»

وطن النهار

وجه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي القيادات الأمنية بـ «الداخلية» إلى ضرورة اقتراح حلول عاجلة للقضايا العالقة في مختلف القطاعات مؤكدا ان لا مستحيل في حل المشكلات في المنظومة الأمنية.

جاء ذلك في كلمة لوزير الداخلية خلال ترؤسه في مكتبه اجتماعا أمنيا بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والوكلاء المساعدين للاطلاع على الاستعدادات والجاهزية ومناقشة آلية العمل للفترة الحالية والمستقبلية نقلها بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة.

وأوصى الشيخ ثامر بالانتهاء الفوري من فتح مكاتب تحقيق في مخفري «الوفرة» و«صباح الأحمد» إلى جانب ضرورة صرف دفتر مخالفات لرتبة عقيد فما فوق للتعامل الفوري مع مخالفي قانون المرور مؤكدا أهمية التوسع في إعطاء الصلاحيات التنفيذية لتشمل الوكلاء المساعدين. وشدد على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بشأن الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حفاظا على الصحة العامة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهد والعمل واليقظة والحذر مبينا أنها «مرحلة بحاجة ماسة إلى اجتهاد وتميز على جميع الأصعدة والتحلي بالصبر وسعة الصدر في التعامل مع الجمهور وتسهيل معاملاتهم والاستماع إلى أمورهم العالقة ومحاولة حلها وفق القانون».

وبحسب البيان فقد استهل وزير الداخلية الاجتماع بالتحية والتقدير للجهود المخلصة التي تبذلها جميع قطاعات الوزارة من أجل فرض الأمن والأمان والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

