وزير الداخلية استقبل القبندي والحسن

وطن النهار

بحث وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي مع سفير الكويت لدى السودان بسام القبندي سبل تعزيز العمل بين المؤسسة الأمنية وسفارة الكويت بما يسهم في تحقيق المزيد من تعميق وترسيخ العلاقات.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان ان السفير القبندي أعرب عن الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على جهودها في توطيد علاقات الكويت الأمنية مع جميع الدول الشقيقة والصديقة.

كما بحث وزير الداخلية مع رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدول الخليج العربية د. أميرة الحسن في لقاء منفصل عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآلية تعميق وزيادة التعاون بين المنظمة والكويت بما يسهم في تحقيق الهدف المنشود. وأشادت الدكتورة الحسن بحسب البيان بالدور الرائد للكويت في دعم حقوق الإنسان مثمنة التعاون البناء لوزارة الداخلية مع البعثة من أجل أداء رسالتها بما يعكس الوجه الحضاري للكويت.

