«الداخلية»: تطبيق القانون بحزم على المسيرات

وطن النهار

اكد مدير عام الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد توحيد الكندري انه سيتم تطبيق القانون رقم 8 لسنة 1969 بكل حزم على من يخالف قرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد بإغلاق جميع الأنشطة التجارية من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 5 فجراً ومنع .كل التجمعات والمسيرات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأضاف: إن الفرق الأمنية سوف تقوم بمساندة الجهات المعنية ذات الصلة في ضبط الباعة الجائلين والتعامل مع كل من يقوم ببيع الألعاب النارية حيث إنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون رقم 6 لسنة 2015 إما بالحبس أو الغرامة المالية أو العقوبتين معاً.

وأكد الكندري عزم المؤسسة الأمنية القيام بواجباتها المنوطة بها، حرصا على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين من انتشار الفيروس، موضحاً أن رجال الأمن في أعلى الجاهزية للتعامل الفوري مع أي خروج عن القانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين من أجل مصلحة الجميع. ودعا الكندري كل من يشاهد تجمعات في اماكن عامة او خاصة او تجمعات للاحتفال بالاعياد الوطنية او باعة جائلين يقومون ببيع الالعاب النارية أن يسارع في الابلاغ عنهم عن طريق هاتف الطوارئ (112) لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. واهاب بالإخوة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم التردد في الإبلاغ عن أي تجمعات وذلك حفاظاً على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

