«القوى العاملة» و«جمعية المحاسبين» وقعتا اتفاقية تدريب

وطن النهار

اتفقت الهيئة العامة للقوى العاملة وجمعية المحاسبين الكويتية، على تعزيز أواصر التعاون في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتأهيل الفئات المستهدفة من العمالة الوطنية من المحاسبين وحديثي التخرج من حملة البكالوريوس من خلال التدريب والتطوير، وتحقيق أكبر استفادة في رفع كفاءتهم وبناء قدراتهم وتوظيفهم في القطاع الخاص. في هذا السياق، أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة د. مبارك العازمي، الاتفاق مع جمعية المحاسبين الكويتية لتدريب وتأهيل وتوظيف عدد 20 باحثا عن عمل من المحاسبين وحديثي التخرج من حملة البكالوريوس من العمالة الوطنية. وقال في تصريح صحافي، إن القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية يضمن تشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية الكثير من الأدوات التي من شأنها تحقيق أهداف الدولة في إعادة التوازن في توزيع القوى العاملة الوطنية على قطاعات العمل غير الحكومية، والتي تقوم بدور رئيس في تنمية الاقتصاد الوطني. وأشار العازمي إلى أن الهيئة تعمل دائما على تشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل والإرشاد والتوظيف للطلبة الخريجين والعاملين بالقطاع الخاص من العمالة الوطنية.