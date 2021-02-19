الخالد: التشكيل الحكومي بأقرب وقت وملتزمون بالتعاون مع مجلس الأمة

الأولى

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أكد التزامه بالتعاون مع مجلس الأمة وفق الأطر الدستورية وعلى السعي الى اقرار التشريعات والقوانين المتفق عليها.

وأوضح الحريص في بيان صحافي امس ان سموه حريص على استكمال التشكيل الحكومي بأقرب وقت وبما يحقق متطلبات المرحلة المقبلة ومواجهة تحدياتها المتعددة.

وشدد الحريص على رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء الصادقة في طي الملفات السياسية العالقة والسعي الجاد نحو الوصول الى اتفاقات حول العديد من القضايا الراهنة بما فيها القوانين المتفق عليها.

من جانب آخر تباينت ردود الأفعال النيابية تجاه صدور مرسوم بتأجيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر ما بين مرحب بالقرار لأنه حق اصيل لسمو امير البلاد، وبين من يعتبره مقدمة لحل المجلس. النائب أحمد الحمد اكد ان سمو الأمير استخدم صلاحيته الدستورية في تأجيل جلسات مجلس الأمة ولا نقول الا سمعا وطاعة.

وأضاف اننا لا نرى في تفعيل المادة 106 من الدستور إلا الرغبة في تهدئة النفوس وكسب الوقت للعمل من اجل الوصول الى نقاط مشتركة تتفق عليها الأطراف المتباينة. من جانبه، شدد النائب يوسف الفضالة على ضرورة ان يستوعب سمو رئيس الوزراء المرحلة القادمة وينفذ تعهداته، فيما اكد النائب اسامة المناور احترامه للمرسوم الاميري بالتأجيل، مؤكدا ان استجوابه لرئيس الحكومة جاهز لتأخره في تشكيل الحكومة. من جانبه، اعتبر النائب مبارك الخجمة ان استخدام المادة 106 خيار دستوري وسلطة تقديرية، بينما اكد النائب محمد الحويلة ان تفعيل المادة 106 حقٌ اصيل لسمو الأمير.

من جانبه قال النائب مساعد العارضي اهلاً بالحل الذي يعيد الامر الى الأمة مصدر السلطات جميعا.

وقال النائب عبدالكريم الكندري ان من يخشى الحل لن يستطيع المواجهة، لقد جئنا من الشعب وحتماً سنعود اليه، اما الرئيسان اللذان افتعلا الأزمة فلن يكونا سبباً بحلها.

وقال النائب ثامر السويط أهلا بالحل الذي يعيد الأمانة للأمة وما علينا سوى آدائها كما يجب ان تُؤدى، وسنفعل ذلك كل مرة.

وكان نواب من تكتل المعارضين قد عقدوا اجتماعا امس، لتدارس التطورات السياسية.