«الداخلية»: لن نسمح بتجمعات الاحتفالات الوطنية

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اكد مدير عام الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد توحيد الكندري انه سيتم تطبيق القانون بكل حزم على كل من يخالف قرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد وخصوصا القاضية بإغلاق جميع الأنشطة التجارية من 8 مساءً إلى 5 فجراً ومنع جميع التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأضاف أن الفرق الأمنية سوف تساند الجهات المعنية ذات الصلة في ضبط الباعة المتجولين والتعامل مع كل من يقوم ببيع الألعاب النارية. وأكد قيام المؤسسة الأمنية بواجباتها المنوطة بها، حرصا على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين من انتشار الفيروس.