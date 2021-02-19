لا قرار بالحظر.. وكل الخيارات مطروحة

الأولى

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عدم صدور أي قرار في شأن الحظر سواء الجزئي أو الشامل، مشددا على أن جميع الخيارات مطروحة أمام السلطات الصحية لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد-19، داعيا الجميع إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية للمحافظة على سلامة المجتمع والمنظومة الصحية.

من جانب آخر ألزمت الإدارة العامة للطيران المدني جميع القادمين من الدول المحظور قدوم الطيران منها بالحجر المؤسسي لمدة (14) يوما على نفقتهم الخاصة في أحد الفنادق المحلية اعتبارا من بعد غد الأحد، بينما ألزمت جميع القادمين من الدول غير المحظورة بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (7) أيام على نفقتهم الخاصة على أن تستكمل مدة الحجر (7) أيام أخرى في الحجر المنزلي.

وأكدت في تعميم بعثت به الى شركات الطيران عدم السماح بصعود الطائرة للقادمين إلى الكويت، إلا بعد التسجيل بمنصة كويت مسافر.

وأشارت إلى أن القادمين سوف يتحملون كلفة فحصين PCR على أن يتم تحصيل الكلفة من خلال منصة كويت مسافر او شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.

وتتباين أسعار الحجر المؤسسي لمدة 7 أيام بواقع 6 ليال: 150 ديناراً للغرفة المفردة و210 دنانير للغرفة المزدوجة في الفنادق فئة الـ 3 نجوم، 210 دنانير لـالمفردة و170 لـالمزدوجة في الفنادق فئة الـ 4 نجوم، أما أسعار الفنادق الخمس نجوم فتشمل 300 دينار للغرفة المفردة و360 لـالمزدوجة.

من جانب آخر أعلن الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة د. عبدالله البدر أن الدفعة الخامسة من لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى البلاد عصر بعد غد الأحد.

وأكد لـكونا امس أن الوزارة تقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه فضلا عن استمرارها في متابعة المعلومات والبيانات بشأن سلامة وفعالية وجودة اللقاحات محليا وعالميا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار إلى حرص الكويت على مواجهة جائحة كورونا لافتا الى أن التطعيم هو السبيل الوحيد مع الالتزام بالاشتراطات الصحية لتخفيف مشكلة هذا الوباء الذي تعاني منه جميع دول العالم